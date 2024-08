Rodák z pražského Žižkova ztvárnil řadu výrazných filmových rolí. Před kamerou debutoval v roce 1972. Diváci si ho pamatují například jako fešáka Huberta, Lucifera z pohádky S čerty nejsou žerty nebo tatínka Poppera z filmu Smrt krásných srnců. Naposledy se před televizní kamerou objevil při natáčení seriálu Mozaika.

Po studiích v Brně a divadelním angažmá v Ústí nad Labem se v roce 1976 vrátil do Prahy a do roku 1990 hrál v Divadle Na zábradlí, kde vytvořil - zejména pod Schormovým vedením - své nejdůležitější divadelní postavy, například v Bratrech Karamazových.

V Divadle Bez zábradlí působila i herečka. „Vždycky budu vzpomínat na to, co všechno pro mě udělal. Jsem vděčná za ty desítky let, co jsem mohla jít hereckým světem vedle něj,“ napsala ČTK.