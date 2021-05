Jeho sláva trvala od srpna 1346 až do smrti v listopadu 1378. Dosáhl největších výsad, jaké kdy české a moravské země měly byl římsko-německým králem i římským císařem.

Že byl Karel IV. vzdělaný muž hovořící plynně pěti jazyky a jeho zásluhou máme univerzitu, Nové město Pražské a Karlův most, se ví. Také ale uměl žít a těšit se z pánských radostí. Svědčí o tom třeba slovutný Karlštejn, tyčící se nad Berounkou, jenž vznikl jako soukromé vladařovo sídlo výhradně pro muže.

Není divu, že moudrý i prostopášný vladař dráždil filmaře. Připomeňme si, kteří herci mu dali svou tvář.

V noci tě unesu

Jedním z prvních pokusů byl podařený film Karla Steklého z roku 1969 Slasti otce vlasti, na jehož scénáři režisér spolupracoval s Janem Procházkou. Zachycuje Karlovo dospívání, první bitvy, lásky i první manželství s francouzskou princeznou Blankou z Valois.

Císaře hrál mladičký Jaromír Hanzlík a Blanku Daniela Kolářová a dlužno říci, že jejich vzájemná chemie se netýkala jen filmových postav. Za všechny okouzlující dialogy alespoň jeden: „Dnes v noci tě unesu. Vážně? Kam? To je tajemství. A budeš se chovat slušně? Tebe to bude bavit, když se budu chovat slušně?“ Dnes už víme, že princeznu slušné chování samozřejmě nebavilo, takže bylo na co se dívat. A také, že tahle dvojice v sobě nadlouho našla zalíbení i mimo kamery a objevila se úspěšně i v dalších filmech.

Á propos, svůdce Jaromír Hanzlík. V muzikálu Noc na Karlštejně hrál už jen panoše, ale přesto odloudil filmovému Karlovi IV. jinou dámu. Janu Brejchovou, tehdejší manželku Vlastimila Brodského, jenž hrál císaře.

Populární filmový muzikál natočil v roce 1973 Zdeněk Podskalský podle divadelní hry Jaroslava Vrchlického. Odehraje se během jediné noci, kdy se na hradě, zapovězeném ženám, objeví dvě ženy v mužském přestrojení. Jednou z nich je, jak známo, císařova v pořadí čtvrtá a poslední manželka Eliška Pomořanská.

Důstojný Brodský

Podskalský dal záměrně hlavní role páru Brejchová-Brodský. Herec, jako by tušil, že mu film nepřinese štěstí, se zdráhal. O postavě císaře se radil s historiky, a když zjistil, že Karel měl mimořádný intelekt, sex appeal a kondici, odmítal ji přijmout: „Toho přece nemůžu hrát já, úplný trouba?“

Nakonec působil v královském hermelínu důstojně a přesvědčivě, mimo klapky ale musel kapitulovat před hereckým sokem Hanzlíkem. Krátce poté bylo jeho manželství s filmovou Eliškou rozvedeno.

Hádek s korunou

Zatím naposledy dal svou tvář Karlovi IV. herec Kryštof Hádek. Stalo se tak před pěti lety v televizním filmu Václava Křístka Hlas pro římského krále, výsledek ovšem nepatří právě k nejlepším. Zůstalo u velkých ambic, které se nepodařilo naplnit.

Dobové příběhy chtějí buď svůj příslušný rozpočet, nebo nápad, který dá adaptaci určitý směr a důvod. Ani jedno se ale v případě tohoto projektu nekonalo. Tento římský král (ač s dobrým Kryštofem Hádkem, to je dlužno říci) padne do prachu filmových dějin.

„Není vůbec jednoduché nevypadat v těch velkých a těžkých kostýmech směšně,“ dotkl se ještě před natáčením podstaty věci sám Hádek.