Buší do lidí, chová šelmy a žraloka a rád se ukazuje s lobbistou Ivo Rittigem. „Jsem prostě fighter,“ hlásá zápasník Karlos Vémola v dokumentu Karlos, který nyní vstupuje do kin. Jeho fanoušky bezesporu potěší, hlubší filmařskou výpověď o kontroverzní Vémolově osobě ale nenabízí. Jen cosi jako našlehaný bizár, jenž rychle vyšumí z hlavy.

Kdysi problémové dítě, dnes zápasník zvaný Terminátor, který proslavil Česko v oblasti MMA (smíšených bojových umění). Jeho věty uvozuje i končí sousloví „ty vole“ a média přitahuje kromě zápasů v kleci i svými skandály, prostoduchými hláškami a sexuálními aférkami. Režiséra filmu Buď chlap! a série Iveta Michala Samira a dokumentaristu Šimona Šafránka úspěšný český gladiátor s fyzičkou Hulka zjevně fascinoval.

Dokument Karlos je výsledkem Samirova patnáctiletého sběru materiálu, což je úctyhodná doba. I když upřímně - reklamu tenhle český bijec nepotřeboval, chválit se umí sám. To názorně ilustruje i film.

„Jsem kancelář na ženský a mašina na peníze,“ prohlašuje sebejistě Vémola, jehož tělesná stavba předurčila k brutální fyzické sebeprezentaci.

Koneckonců, jak sám říká, ze základní školy si odnesl hlavně to, že se „poprvé porval“. Byl vyhazovačem na diskotéce, provozoval kulturistiku, pak začal koketovat s MMA. Nízkým sebevědomím netrpěl. To ale člověk u někoho, kdo si sem tam „odskočil z práce někoho zmlátit a vydělat peníze“, ani nečeká.

Sportovní kariéru svého aktéra mapují filmaři vcelku důsledně, od začátků v Londýně přes mezinárodní úspěchy včetně vstupu do prestižní UFC až po odchod z ní. Archivní bojové záběry zasvěcení fanoušci bezesporu ocení, běžnému diváku začnou od půli filmu lehce splývat a není snadné se v nich orientovat.

Erotická videa

Oživením soukromé sféry jsou explicitní záběry z Karlosova domácího erotického videa, v nichž řádí se třemi nahými ženami a jež se staly třaskavým bratrským momentem. Poté, co je Karlosův bratr Filip zveřejnil na internetu, Karlos jej zatratil.

Hlouběji pod kůži se tvůrci u Vémoly nedostali. Film nabídne pár fotek z dětství, dozvíme se, že otec byl tvrdý pijan, zatímco matka pracovala od nevidím do nevidím, nahlédneme do zákulisí jeho prapodivných vztahů k ženám, u nichž ho - stejně jako u lvů či žraloků - přitahuje hlavně velikost (prsou)… Což dokládá i aktuální manželka Lela, chodící reklama na botox, s níž spojil svůj život svatebním aktem přímo před kamerou.

Humor není příliš z čeho čerpat, když už je, tak spíš jako kouzlo nechtěného. Třeba když sledujeme domácí pohodu v santaclausovských čepičkách nebo posloucháme bezelstné bijcovy hlášky o mateřství, mezi nimiž nemotorně přenáší svá batolata, jež nešťastným pláčem dávají najevo, co si o natáčení a svých rodičích myslí.

We are the Champions

Pokusy o jakési ohlížení a sebehodnocení, jichž se Karlos dopouští, vyznívají dílem naivně, dílem sebestředně. Jeden skoro neví, nad čím žasnout víc: jestli nad dětinskou potřebou blýsknout se ve společnosti vlivných lidí (v tomto případě věčného průvodce Ivo Rittiga, kontroverzního lobbisty) nebo nad arogancí, s níž komentuje své okolí i lidi („Filip je můj oficiální podržtaška.“).

Filmovému tempu i atmosféře výrazně pomáhá střihač Šimon Hájek a přiléhavé hudební skladby dotvářející to, co sledujeme na plátně (We are the Champions, Tak to je ten můj obyčejnej svět, Buď sbohem brácho z dětských let), v jejichž výběru je znát zkušený přínos Šimona Šafránka.

Nic to ale nemění na tom, že drtivou většinu filmu prostupuje všudypřítomné Vémolovo ego, které občas umocňují vstupy Michala Samira s návodnými otázkami, takže divák je tímhle bizarním Vémolandem (který si mimochodem Karlos nechal vepsat i na ceduli v ulici) ubit ještě před samotným závěrem. U televizní obrazovky by to šlo snáze, v kině je to vpravdě úmorné.

Vrstevnatější vhled do Terminátorova světa (třeba vztahu obou bratrů), nepočítáme-li banální hlášky typu „není čas ztrácet čas“, se navíc nedaří. Otázkou je, zda bylo kde brát a o co stát. Každá mlátička na peníze má své limity. I Karlos a ten jeho „obyčejnej svět“.

Hodnocení Deníku: 50 procent