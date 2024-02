První díl nového seriálu České televize nazvaného To se vysvětlí, soudruzi uvidí diváci 3. března letošního roku. Jeden z dílů se natáčel v Karlově Studánce v Jeseníkách. K vidění byl i paranormální jev - žena levitující nad zdejším lázeňským hotelem. Zahráli si i místní.

Natáčení seriálu To se vysvětlí soudruzi v Karlově Studánce, červenec 2023 | Video: František Kuba

Turisté a lázeňští hosté v Karlově Studánce v červenci 2023 nechápavě zírali na nebe, kde se právě odehrával paranormální jev. Nad střechou lázeňského hotelu se jen tak vznášela ve vzduchu ženská postava. Občas se pohnula, aby všem bylo jasné, že nejde o figurínu.

Co to má znamenat? „To je paní kaskadérka, ona tam nahoře pracuje,“ odpovídali na zvídavé dotazy dětí členové filmařského štábu, který v Karlově Studánce natáčel nový seriál nazvaný To se vysvětlí, soudruzi.

První epizodu uvidí diváci České televize 3. března 2024. Díky mezinárodní koprodukci čeká diváky výpravná podívaná. Těší se na ni také obyvatelé Karlovy Studánky, kteří si jako komparsisté oblékli retro kostýmy, aby filmařům vytvořili atmosféru osmdesátek.

Levitující žena nad Karlovou Studánkou? To se vysvětlí, soudruzi

Osmidílná komediální série To se vysvětlí, soudruzi z prostředí vyšetřování paranormálních jevů se inspirovala světovým záhadologickým fenoménem Akta X.

Komedie, parodie, pohádka i sci-fi

Dalším inspiračním zdrojem je směs komedie, parodie, pohádky a sci-fi v klasických českých seriálech typu Návštěvníci, Arabela nebo Létající Čestmír.

Nejdůležitější předlohou seriálu je realita. V komunistickém Československu totiž skutečně existoval ústav zkoumající paranormální jevy a nevysvětlitelné případy.

„To se vysvětlí, soudruzi,“ je základní hláška, kterou vědecky založení vyšetřovatelé v seriálu komentují paranormální jevy, když pomáhají komunistické StB řešit záhady.

Zdroj: Youtube

Tajuplné příběhy se odehrávají na rozhraní komediálního a kriminálního žánru. Humor se střídá s napětím detektivek a paranormálními jevy.

„Na ČVUT v letech 1982 až 1992 opravdu existoval útvar, který vyšetřoval cokoli, co bylo nevysvětlitelné v rámci běžného vyšetřování. My jsme si z toho vzali jen základní premisu a proměnili jsme to v mnohem žánrovější vyprávění,“ prozradil režisér Chlupáček reálný předobraz seriálu divákům České televize s tím, že samozřejmě nebudou chybět ani akční scény a kaskadéři.

První seriálová role Jiřího Macháčka

Herec Jiří Macháček se zatím účinkování v seriálech bránil. Když si ale přečetl skvělý scénář, rozhodl se pro první seriálovou roli ve své herecké kariéře.

„Ta moje postava vyšetřovatele má dost vlastních problémů. Může se zdát, že je cynická. Pracuje v ústavu paranormálních jevů, kde ve své kanceláři zkoumá satanistické prvky v imperialistické hudbě, takže tam má k dispozici všechna západní elpíčka, co jsme si kdysi přáli mít. Vypadá to, že se tam schovává. Hned v prvním díle mu tam vstoupí detektiv, kterého hraje Jan Cina. Studovaný člověk, který věří paranormálním jevům. Já hraju skeptika, který tomu nevěří, takže mezi námi vzniká napětí,“ popsal Jiří Macháček svou postavu vyšetřovatele Davida Zajíce divákům České televize.

Mord uzavřel silnici na Osoblažsku. Natáčely se noční scény filmu

Prozradil, že co se týká paranormálních jevů, je v soukromém životě stejný skeptik jako vyšetřovatel, kterého hraje.

Leoš Noha jako hodný estébák

Zatímco Macháček a jeho kolegové jsou založením vědci, dalšími postavami jsou ostří estébáci, které baví mlátit lidi. Samozřejmě také s násilím filmoví tvůrci pracují v žánru komediální nadsázky.

Herec Leoš Noha přijal nezvyklou nabídku. V seriálu je až nečekaně hodný, chápavý až sympatický estébák. „Byla to výzva. Já samozřejmě vím, že jde o protimluv, protože ve skutečnosti existovali jen zlí estébáci. Je to podobná role pohádkové postavy, jako kdybych měl hrát čerta nebo vodníka,“ popsal Noha svou postavu hodného estébáka pro Českou televizi.

Jeseníky baví svět aneb natáčení komedie století slaví už čtyřicáté narozeniny

Jeden z dílů seriálu se odehrává v lázních, kde zavraždili ruského generála a jeho smrt předpověděla místní vědma. Tak si na ni došlápla Státní bezpečnost. V dalších epizodách nás čeká UFO, posedlá vraždící loutka, samovznícení nebo žena, kterou opakovaně zasáhl blesk.

Karlova Studánka a filmaři

Nejslavnějším filmem z Karlovy Studánky je samozřejmě komedie století S tebou mě baví svět, ve které se objevuje řada místních komparzistů. Stačí v Karlově Studánce zahlédnout známý hotel a hned se každému vybaví hit Sladké mámení.

Marie Poledňáková natáčela svou komedii století v zimě 1982 v Karlově Studánce ve Slezském domě. Režisér Jan Hřebejk natáčel v Karlově Studánce některé epizody krimiseriálu Místo zločinu Ostrava.

Pavel Nový natěšený v Karlově Studánce, se vzpomínkami na S tebou mě baví svět

Horské lázně Karlova Studánka zájem filmařů těší. „Mezi hlavní objekty, které se v novém seriálu objeví, patří lázeňské domy Libuše a Slezský dům. Dále bazénový komplex v Letních lázních a objekt Hudební haly a v neposlední řadě nádherné exteriéry Karlovy Studánky,“ uvedla k natáčení seriálu To se vysvětlí soudruzi Michaela Kozáková, asistentka ředitele Horských lázní Karlova Studánka.

„Štáb včetně herců byl v lázních také ubytován. Stravování probíhalo v lázeňském domě Libuše, ale také v restauraci Letní lázně. Škoda, že z léčebných procedur z časových důvodů natáčení filmaři nevyužívají nic krom bazénového komplexu,“ uzavřela Michaela Kozáková.