Retro sestřih pro Jiřího Bartošku a jeho třicet let na festivalu, hvězdní hosté od New Yorku přes Londýn až po Berlín, norský vztahový film Až na věky zažírající se pod kůži, jenž s výjimkou hlavní ceny posbíral pět jiných, emotivní premiéra českého filmu Vlny, Cena prezidenta pro Ivana Trojana, nevídaná sešlost českých herců včetně těch nejstarších, spousta dobrých filmů a nadšených diváků stojících od brzkého rána fronty před kasami. A jako obvykle široce rozevřené nůžky mezi ortelem hlavní poroty a vkusem i názorem diváků. Víc než třetina publika ve Velkém sále u něj zmoženě klimbala, přesto se dokumentární esej Marka Cousinse Náhlý záblesk hlubších věcí stal hlavním vítězem.

58. ročník mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je za námi. Navštívilo jej přes 10 700 hostů a na další se můžeme těšit od 4. do 12. července 2025. Připomeňte si s námi sedm vybraných radostí, kuriozit i proslovů.

Šarm dvou hvězd

O cenu za eleganci a mužský šarm se letos dělí dva muži. Německý herec Daniel Brühl a jeho britský kolega Clive Owen. Viggo Mortensen se tak snažil nebýt nápadný, až občas splynul s davem. Brühl, který přivezl svůj režijní debut Soused, vysekl poklonu festivalové sošce s glóbem („je ještě krásnější než Oscar“), vyfotil si selfie pro maminku a oznámil, že příští film bude točit v Praze. Vybídl také evropské herce, aby se nebáli práce s americkými štáby. „Mám s tím celoživotní zkušenost, ale chci říct jediné: nevzdávejte to. Evropský film je rozmanitý a má co nabídnout,“ řekl.

Clive Owen se vyznal z lásky k filmu Na dotek, který významně posunul jeho kariéru a který si po dvaceti letech znovu užil s diváky ve Velkém sálu. Ujistil také hosty KVIFF Talk, že agentem 007 opravdu nebude. „Byly to jen dohady. Být Bondem je zásadní rozhodnutí, jež kromě jiného znamená, že určité běžné věci si už prostě člověk nemůže dovolit. Třeba jít na drink do baru,“ prohlásil jeden z Posledních rytířů.

close info Zdroj: se svolením kviff zoom_in Clive Owen rozprávěl o kariéře, Bondovi, Soderberghovi i filmu Na dotek

Česká radost

Suverénním a zaslouženým vítězem Divácké ceny se stal český film Vlny připomínající dramatickou kapitolu dějin Československého rozhlasu a jeho zahraniční redakce kolem srpna 1968. Drama Jiřího Mádla ovládlo divácké emoce ve Velkém sále a vysloužilo si nejdelší ovace vstoje, jaké Thermal pamatuje. Byla radost být u toho a vidět dojaté publikum, v němž byli i zralí chlapi a zkušení diváci, kteří zase tak často u filmů nepláčou. 15. srpna vstupuje film do českých kin, věřme, že zájem o něj do té doby nepoleví.

close info Zdroj: se svolením kviff zoom_in Tým Jiřího Mádla představuje Vlny ve Velkém sále. Jen dvě hodiny ho dělí od nejdelšího aplausu festivalu

Sluší se říct, že české filmy se letos vůbec představily v solidní sestavě, takže hned sedm se jich probojovalo do první divácké desítky. Nabídly rozmanité příběhy, žánry i nápadité formální postupy: Mord, Světýlka, Zahradníkův rok, Ještě nejsem, kým chci být, Ta druhá či Život k sežrání.

Jiřina Bohdalová ve filmovém víru

Vražda ing. Čerta. S tímto slavným titulem z roku 1970 přijela letos do Karlových Varů Jiřina Bohdalová. V jediném režijním (zrestaurovaném) počinu Ester Krumbachové hraje zdánlivou oběť filmového manžela Vladimíra Menšíka, jenž s nenapodobitelným gustem burana pronáší své: „Jíst budeme doufám hned.“

Herecká hvězda z filmu Ucho v divadle před projekcí vzpomínala na originální osobnost režisérky i kostymérky, která měla pány pěkně přečtené a při té příležitosti razantně shrnula na adresu mužů: „Musím vám, pánové, říct, že jestli vám někdo viděl do krku i do duše, byla to Ester. Ta vás takovým způsobem odhalila, že dodnes hledám monology z filmu, protože něco tak vtipného a trefného na vás jsem už nikdy potom neslyšela.” Jí samotné zase mohou vrstevnice závidět elán. Třiadevadesátiletá herečka to během pobytu na festivalu dokázala mimo jiné svižným tanečkem, který si dopřála s náhodným mladíkem při rautu.

Nejvtipnější řeč

Dopustil se jí Ondřej Sokol v rámci udílení Modré kostky (držitelem se stal Jiří Mádl za letošní film Vlny) a stálo to za to. Shrnul všechna traumata festivalových hostů, poblité kolonády i vybrané události roku, včetně jedné krádeže: „Strachovi ukradli Boha. Kdyby byl hinduista, krádeže jednoho boha si ani nevšimne, takhle má problém,“ pravil herec na adresu Jiřího Stracha, který žaluje Hudební divadlo Karlín za některé části inscenace Anděl Páně, které údajně kopírují jeho technický scénář ke stejnojmennému filmu.

Došlo na neblahý konec Jaromíra Soukupa: „Projel jsem si titulky a není to veselá podívaná: konec pořadů, konec v televizi, padák, rozvod, insolvence, deprese…“ i na kariéru zápasníka Karlose Vémoly: „Vyhrál nad zápasníkem, jenž je tři roky po sezóně, sebrali mu tygřici, ne tedy Lelu, ale tu skutečnou, měla zlomené drápky.“ Nakonec přiznal, že sdílí šatník s Markem Ebenem, neb nosí stejnou bundu, což je štěstí, protože „s Leošem Marešem by bylo hůř, tam by to byly trenečky a kožich. No ale nic, tak jako tak se nic strašného neděje, tak proč si nepřipít šampaňským, i když se podpalubí plní vodou?"

Herečtí bardi

Karel Heřmánek, Jaroslav Satoranský, Libuše Švormová, Dana Syslová, Jitka Smutná, Carmen Mayerová, Petr Kostka… Málokdy vidíte pohromadě tolik hereckých tváří nejstarší generace jako letos ve Varech. Seběhlo se to trochu nenápadně, protože – jakkoli zvyklí na pozornost médií a diváků – publicitě se už dnes mnozí herečtí bardi známí ze seriálů a filmů až na výjimky vyhýbají. S odkazem na to, že chtějí klidnou penzi. Do Varů ostatně nepřijela ani Marta Vančurová, jež měla být součástí delegace k filmu Stíny horkého léta. Přesto tentokrát někteří udělali výjimku.

Kdo by také odolal Jiřímu Bartoškovi a Ivanu Trojanovi, na jehož počest byla úctyhodná sešlost pohybující se v rozmezí 70 a 88 let sezvána? Důvodů bylo několik. Trojan během festivalu oslavil jubilejní šedesátku a navrch převzal Cenu prezidenta. A tak si jeho starší kolegové užili jednak slavnostní projekci Zelenkova filmu Karamazovi v divadle a navrch s ním zašli na oběd v nejmenované místní restauraci. Bylo to sice i tak trochu na zapřenou, neb se o hromadném příjezdu českých herců nemluvilo, objektivy si ale neobvyklé diváky filmu Karamazovi stejně našly. Mohl by to být začátek jedné hezké tradice. Každý rok jako bonus k udělení Ceny prezidenta i společnost dalších hereckých kolegů úctyhodného věku. Což?

close info Zdroj: se svolením kviff zoom_in Sešlost hereckých bardů na oslavě jubilea Ivana Trojana

Až na věky

Výborně napsaný, natočený i obsazený, takový byl norský soutěžní snímek Až na věky, v němž Lilja Ingolfsdottirová rozebírá až na dřeň konec jednoho manželství. Do komorního filmu s vynikajícími hereckými výkony se jí vešla úvaha nad rozdíly v mužském a ženském světě, hledáním rovnováhy ve vztahu i sebe sama, mužským egoismem a ženskou potřebou lásky, a v podtextu trochu i nad tím, jestli jsme si my ženy s emancipací trochu nezavařily. Na rozdíl od artového rozjímání Marka Cousinse nad strukturou malby a ledovce přivezli Norové podnětný film o životě, o nás a našich komplikovaných vztazích. Dobrá zpráva je, že ho uvidíme v našich kinech, mimo jiné v rámci přehlídky Šary Vary, která právě začíná.

| Video: Youtube

Mistr pokladač

Kdo jezdí na festival už delší dobu, dobře ho zná. Právník Petr Folprecht je legendou pódia ve Velkém sále, nikdo jiný totiž nepokládá mikrofony tak spolehlivě jako on. Zkraje to doprovázel i drobnou scénkou, poslední roky si jen na důkaz „námahy“ otře čelo kapesníkem, ukloní se a mizí ze scény. A protože tento úkon, bez něhož by diváci neviděli dobře na plátno, provádí už třicet let, věnovali mu letos organizátoři miniportrét.

close info Zdroj: se svolením kviff zoom_in Svou minipoctu dostal i právník Petr Folprecht, nejslavnější pokladač mikrofonů

„Poprvé jsem stanul na scéně někdy v půli 90. let. Delegace k filmu odešla, mělo začít promítání, mikrofon ale zůstal na pódiu a vadil pohledu na plátno. Diváci, hlavně v první řadě začali protestovat a pískat. No tak co, Folprecht se sebral a šel ho položit. Vysloužil jsem si za to potlesk. A už mi to zůstalo,“ shrnuje ve filmečku pódiové dekády muž, který už se chystá do zaslouženého důchodu.

Rád by předal žezlo nástupci v rodině, neb diváci jsou prý konzervativní: „Jen jednou jsem zkusil, že mikrofon položil místo mě někdo jiný. A sál toho nebožáka vypískal…“