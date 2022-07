Jak najít správného herce

Jakousi profesní „seznamkou“ je naopak projekt Actor´s Map, který ve Varech představily jeho šéfky, castingová režisérka Kateřina Oujezdská a Barbora Fabiánová. Cílem databáze je nabízet prostor českým herečkám a hercům pro vlastní prezentaci a lepší propojení s režiséry či producenty. Roční poplatek činí 1500 korun a prozatím je tu přes 1200 členů. „Fungujeme od roku 2019, první rok byl pro zájemce zdarma, teď už je báze placená,“ shrnuje Oujezdská. Zdarma se mohli letos registrovat i přítomní ukrajinští herci.

FOTO: Stanové městečko, golf i becherovka. Festival ve Varech není jen o filmech

„V databázi může režisér najít velmi přesně svůj typ, zadá si věk, typ postavy, například prostitutka nebo vyšetřovatelka, přečte si důležité informace o něm a vyjedou mu fotografie možných adeptek,“ vypočítává režisérka. Je tu i kolonka pro národnost, jazykovou výbavu či jméno příslušného agenta (pokud ho herec má). „U nás pořád ještě řada lidí považuje sebeprezentaci za něco špatného. Ale pro pracovní nabídky a možnosti je to naopak velmi důležité,“ kvituje projekt Martha Issová. Její partner, režisér a producent David Ondříček přitakává: „Vybírám herce už jen díky Actor´s Map, je to pro mě velká pomoc. Budu rád, když se databáze rozšíří o další členy, je to snazší pro obě strany.“

Martin Dejdar se svěřil, že v sebeprezentaci se mu ustavičně snaží radit jeho děti. „Poučují mě o tom, jak to dělám špatně a jak bych to dělat měl, berou to přes Instagram a videa, ale já si stojím za svým.“ Podotýká také, že občas se režiséři bohužel rozhodují při výběru herců na základě počtu sledujících na jejich sociálních účtech.

Nástěnka plná vášní

Živo je i na tradiční nástěnce u pokladen Thermalu, jež je kombinací filmových zájmů a seznamky. Shánějí se lístky na filmy (poslední dny vedou Hranice lásky, Ramona a Zapomenutá země) a to někdy i volně veršovaně: „Milý návštěvníku, mé jméno Kiki je, potěšit a obohatit můžeš mě, jakýmkoli lístkem, co tíží tě.“ Vedle nezbytného čísla pro názornost i nakreslený retro telefon se sluchátkem. Poptávka je ovšem i po jiných věcech… Od jasných sdělení „Sháním kluka!“ až po dekadentní: „Přes den se nudím, ale v noci se probouzí mé druhé já…“ Nechybí neskromné údaje o délce údu. Vary zkrátka vřou. Jako vždycky.