„Králova řeč, to je opravdu neobvyklý příběh. Viděl ho už někdo z vás?“ ptal se ve Velkém sále Thermalu. „Ten scénář mi doslova přistál před domem. Víte, jak vypadá předměstí Austrálie? Kvůli tomu jsem si vzal svou košili – je na ní létající prase, fotbalista, různé domy i elektrické vedení… Tak asi takhle to u nás vypadá. Ale ke scénáři Královy řeči. Dorazil od mé sousedky, která ho pro změnu dostala od své producentky z divadla. Bylo to, jak když vám na prahu odloží někdo nemluvně. Tak jsem ho pochoval a vzal dovnitř, abych se o ně postaral. Měl to původně být text k nastudování pro divadlo. A mě okouzlil – figurovali v něm vláda, král, Winston Churchill a arcibiskup. Cítil jsem jeho filmový potenciál. Kdyby se okleštil jen na vztah mezi králem a řečovým terapeutem, který je z koloniální země u protinožců.“