Jak jste se k roli Hany Bohdanovské dostala?

Prostřednictvím Maji Hamplové, která mě pozvala na casting. V době, kdy se to stalo, jsem si říkala, že to bude zábava, a navíc to bylo od Maji velmi velkorysé. Asi si pomyslela, že jsem pro postavu ženy, která opustí své dítě, aby se realizovala v umění, ta pravá. Co na to říct? Docela mě to pobavilo… No, a s Honzou Hřebejkem jsem se znala už dřív. Když se ukázalo, že budu do Pozadí událostí skutečně obsazená, zavolal mi, jestli bych pro tuto minisérii nechtěla složit i hudbu. Ještě nikdy předtím jsem nedělala hudbu do obrazu, takže jsem si říkala, že je to nová výzva, kterou musím přijmout.

Pozadí událostí: Soňa není žádná poddajná puťka, říká herečka Petra Hřebíčková

Už dřív jste složila titulní skladbu k filmu Piata loď, který byl oceněný na Berlinale, stejně tak jste stvořila hudbu i texty pro Slovenské národní divadlo pro hru Antigona, za kterou jste získala cenu Dosky 2018 v kategorii Nejlepší scénická hudba. Nakolik se tedy liší tvořit hudbu pro divadlo a pro film?

Rozdíl je v tom, že pro divadlo jsem psala hudbu. V textech podle Sofoklovy předlohy jsem se snažila najít dramaturgicky záchytné body, z nichž by celý koncept písniček mohl vycházet. V představení zároveň hraji naživo, tím pádem mohu zachovat jejich důraz. Pro Pozadí událostí jsem sice napsala i texty, ale hudbu se snažím komponovat zejména instrumentální, což je pro mne obrovské lákadlo.

Máte k výtvarnému umění blízko i v osobním životě?

Ano, jsem velkou fanynkou výtvarného umění. Bylo jsem k němu vedená, moje matka (herečka Eva Pavlíková, pozn.) mě brávala do galerií už coby dítě, takže jsem opravu velkou obdivovatelkou výtvarného světa. Přijde mi, že možná ještě daleko víc než toho hudebního, ve kterém se sama pohybuju. Co je důležité říct – všechna díla, která jsou v Pozadí událostí použita, pocházejí od reálných výtvarnic, což považuju za skvělou věc.

V minisérii hrajete po boku renomovaných herců. Jak jste se mezi nimi cítila?

Výborně. Jsem „divadelní dítě“, takže všichni, s nimiž jsem se mohla při natáčení potkat, jsou moje krevní skupina. Cítila jsem se mezi nimi jako doma.

Minisérie Pozadí událostí je hodně o předsudcích. Jak to máte s předsudky vy?

Myslím, že všichni mámě nějaké předsudky, i když je mít nechceme. V rámci osobního rozvoje a růstu se snažím pracovat na tom, abych si - když se při nějakém takovém pocitu „načapám“ - řekla: aha! Toto je předsudek! V tu chvíli se zastavím a uvědomím si, že se chci nejdřív dozvědět víc, než někoho v jeho konání ohodnotím.

Pozadí událostí začíná! Napínavé i vtipné, prozradil olomoucký spisovatel Sýkora

Mimochodem – v seriálu nejste sama muzikantka, objevuje se v něm i Petr Ostrouchov v roli manžela Soni Kostkové v podání Petry Hřebíčkové. Vzejde z tohoto vašeho setkání nějaká ryze hudební spolupráce?

Představte si, že se právě děje. S Petrem připravujeme album. Sama jsem zvědavá na jeho výslednou podobu. Petr je skvělý, dost často mi radí, ve všem – od hudby po právní záležitosti. Moc si ho vážím.

Proč jste se vlastně rozhodla žít v Praze?

Z jednoduchého důvodu - úroveň kultury a vzdělanosti obecně je tu na úplně jiné úrovni než na Slovensku.