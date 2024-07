Co se stalo v Hurghadě? Rodina Kramných se vrací v sérii na Voyo

Je Petr Kramný vrah? Nebo je všechno jinak? Ať už je pravda jakákoli, jedenáct let stará vražda Moniky a Klárky v Egyptě stále budí emoce. Teď je oživuje i pětidílný seriál na Voyo, v němž svůj pohled na věc přinášejí i blízcí rodiny Kramných a svědci z Hurghady.

Fakta jsou známá. Červenec 2013, rodina Kramných přijíždí na dovolenou do Egypta. Druhý den jsou manželka Monika a osmiletá dcera Klárka mrtvé. Petr, otec rodiny, se složí. Luxusní hotel s osudovým jménem Titanic Palace jim zjevně nepřinesl štěstí. Kolo podezření, vyšetřování, zděšení i bolesti blízkých se roztáčí. Dva roky nato je Petr Kramný obviněn z obou vražd a uvězněn. Ortel: 28 let. V roce 2018 žádá o obnovu řízení.

| Video: Youtube

Dokumentární série Kauza Kramný, jejíž první díl představila o víkendu TV Nova na Voyo, se snaží v případu zorientovat a dát do kontextu starší a nové výpovědi. Režie se ujal Petr Hátle, který má na kontě mimo jiné dokumenty Péče o duši, Jednotřídka nebo Století s korunou a také hraný debut Manželé Stodolovi.

Jeho týmu se podařilo oslovit některé klíčové svědky a nejbližší příbuzné: mimo jiné Petrovy rodiče, Kramných přátele, egyptského právníka a dva české svědky na místě - sportovního animátora zájezdu a jeho otce. Ambice projektu jsou jasné už z úvodních titulků: přinést „příběh poškozených na všech stranách konfliktu“.

První díl zatím víceméně shrnuje fakta a naznačuje některé nesrovnalosti. Dojem přátel, že šlo o spokojenou rodinu, nahlodávají některé fotografie z prvního egyptského dne – kde si nelze nevšimnout lehce křečovitých úsměvů obou partnerů. Podivné jsou důvody úmrtí obou žen – nejprve údajná otrava, pak zásah elektrickým proudem. A především mužova reakce na tragickou událost – nejprve pláč, pak nápadná ochota bavit se s reportéry a zájem o to, „jak moje výstupy před kamerou vypadají“.

Nároky na pravdu

Hátle vypráví věcně, stručně přibližuje prostředí hornické Karviné, kde rodina žila, jejich přátele, zázemí. Pracuje s černobílými karvinskými archivy, posudky a názory znalců, rodinnými videi včetně dovolené z Egypta, fotografiemi, občas si trochu nadbytečně pomáhá opakovanými záběry – na chodbu či osudový pokoj hotelu.

Vcelku svižně střídá archivy a dotáčky s výpověďmi těch, kteří se rozhodli vystoupit před kamerou. Právě ty jsou v sérii zásadní, z nich se začíná skládat možná to nejdůležitější, co tragédii předcházelo. I když nároky na definitivní pravdu si Hátleho tým pochopitelně neklade.

Přesto lze někde mezi řádky číst, že zase tak pohodové soužití Kramní neměli. Něco naznačí poznámka Moničiny kamarádky, že jí před odjezdem řekla „ví, co dělá“ a že „po návratu jí chce sdělit něco zásadního“. Plánovala odchod od muže? Byla jejich idyla jen zdánlivá? Cítil se Petr vedle živé temperamentní blondýnky příliš přehlížený? Proč se choval během vyšetřování přinejmenším zvláštně? Skoro jako by si užíval, že je konečně středem pozornosti… Předběžný nástin faktů a drobných postřehů (domů se vracel s nagelovanými vlasy a lehkým úsměvem, záběry od prvního soudu působí obdobně) vyvolává otázky.

Natahovaná stopáž

Seriál potvrzuje známou pravdu: Kdo může říct, že své přátele a blízké opravdu dobře zná? Někdy neznáme ani toho nejbližšího partnera, s nímž žijeme. To patrně platí i v případě rodiny, která žila zdánlivě obyčejný život na sídlišti. Jaká měl kdo z nich očekávání, jaké frustrace skrýval a co z jejich skutečného vztahu explodovalo během vysněné dovolené?

Na něco z toho by spíš uměli najít odpovědi psychologové či terapeuti. A především hlavní aktér, jenž od začátku jakoukoli vinu popírá. Jednu z důležitých poznámek v sérii koneckonců pronáší jedna z kamarádek: „Po deseti letech by už Petr mohl konečně říct, jak to všechno bylo…“

Uvidíme, co přinesou další díly. A jak obsahově nosné budou, zda tvůrci udrží diváckou pozornost po pět večerů. Zatím je patrné, že stopáž je mírně natahovaná. Ke slovu ovšem ještě nepřišel slibovaný Moničin příběh, bulvární uchopení celé kauzy ani další postřehy nejbližších přátel.

Spolu s otázkami, co se v Hurghadě opravdu stalo, naskakují navíc i jiné: do jaké míry má dokumentární dílo jitřit emoce těch, kteří zůstali?

Hodnocení Deníku: 65 procent