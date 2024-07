Tvůrce, který má na kontě například film Manželé Stodolovi, se podíval na mediálně nejznámější český kriminální případ poté, co jej oslovila dokumentaristka Erika Hníková. „Zjistil jsem, přestože jsem o případu četl hodně článků a viděl hodně reportáží, že o něm vlastně nic nevím. Jsou tam věci, které se navzájem vylučují, jsou tam různé falešné zprávy, celé to vzbuzuje hodně emocí, lidi to rozděluje do dvou táborů - jeden kope za Petra Kramného, jiný proti němu. A mě zajímalo, co je za hradbou všech těch informací, co se reálně stalo,“ sdělil režisér dokumentu Kauza Kramný Petr Hátle.

Co se vám během natáčení podařilo zjistit?

Od začátku jsme k natáčení přistupovali s investigativní ambicí zjistit, co se ve skutečnosti stalo. Myslíme si, že by to pořád měla být práce soudu a policie, ale nás zajímalo, jakým způsobem kauza změnila život všem lidem, kterých se dotkla. Osobní příběhy pro nás byly asi nejdůležitější, ale nás zajímalo i to, jak probíhal soudní proces, jaká je role soudních znalců v českém soudnictví nebo jak se z věci stala mediální kauza, čím to bylo způsobeno.

A čím tedy?

Snažíme se to analyzovat ve druhém díle, proč média, nejen bulvární, šla do případu takovým razantním způsobem. Vysvětlení je pravděpodobně takové, že bylo léto a nic moc se nedělo. V té době ale nastupovala internetová média. A veškerá tisková média a televize se snažily krmit čtenáře a diváky spoustou informací s cílem konkurovat on-line prostředí. Všichni zapomněli na to, že věci se musí ověřit, že ne každá informace, která se pustí ven, si to zaslouží.

Dozví se divák, jak to vůbec bylo?

Celá série je hodně o tom, že zčásti můžeme vědět, jak se co stalo, ale zčásti se to pravděpodobně nedozvíme, protože jediným, kdo byl v Egyptě na pokoji s mrtvými, je Petr Kramný.

Setkal jste se s ním osobně?

Ano, na Mírově jsem s ním natáčel dva velmi dlouhé rozhovory, v nichž svůj příběh převyprávěl svými slovy. Pořád tvrdí, že je nevinný a že své rodině neublížil.

A jak si tedy vysvětluje, co se stalo?

Tvrdí, že odpověď na to sám hledá. Vysvětluje svoje chování, za které ho moc lidí kritizovalo. V tom slova smyslu, že po události byl hodně mediálně aktivní. Teď, vzhledem k tomu, že jeho obhajoba poslední rok podala nějaké nové posudky soudních znalců, které zpochybňují oficiální verzi smrti elektrickým proudem, je ve hře otrava. V podstatě se vrací k té původní variantě.

Jak na vás Petr Kramný působil?

Není to člověk, který by měl sympatické charisma. Ale takových lidí znám velké množství. Setkání s ním pro mě bylo zajímavé, protože jsem ho znal jenom z médií. Ve skutečnosti vypadá jinak, jinak se i chová. Ale vysvětluji si to tím, že od případu uplynulo více než deset let, která strávil v jedné z nejtěžších věznic v Česku na cele s dalšími dvanácti vrahy. Myslím, že to člověka zlomí, snad má i čas na sebereflexi.

Jeho život je tam jaký?

Jak jsem viděl ostatní, nevypadá jako standardní vězeň na Mírově. Působí kultivovaně, je upravený, hodně cvičí, věnuje se józe, meditaci, poslouchá hudbu, nekouří, nepije ani kávu, což jej ze společenství, ve kterém se ocitl, vyděluje. Žije prostě asketickým způsobem života, což mě překvapilo. Je to způsob, jak se s tím prostředím vyrovnat.

Bylo složité přemlouvat další respondenty k rozhovoru?

Trvalo to dlouho. Myslím, že jsem strávil půl roku objížděním různých lidí. Snažil jsem se jim vysvětlit, proč si myslím, že by měli v naší sérii vystoupit. Nakonec souhlasili, protože uvěřili, že s nimi mluvím otevřeně. Jasně jsem jim říkal, že se nebudu zastávat jednoho ani druhého tábora, protože to není moje starost. A že mě zajímá jejich pohled na celou událost - jak ji prožívali a prožívají, jak změnila jejich život. Prostě jsme navázali „důvěrný vztah“, jak to za tu krátkou chvíli šlo. Jezdil jsem za nimi opakovaně. Myslím, že bylo důležité dát jim čas.

V dokumentu mluví Kramného maminka, zatímco jeho táta mlčí. O čem to podle vás vypovídá?

On je prostě takový, vůbec nemluví. Rodiče bylo samozřejmě těžké přemluvit, aby se mnou mluvili, potažmo aby šli na kameru, protože hon na ně byl pro mě až nepochopitelný. Matka syna pořád podporuje, je třeba si uvědomit, že jedním telefonátem z Egypta jí vlastně taky skončil život.

Dojde v dokumentu k nějakému vyústění situace? Co si z něj mají diváci vzít?

Pokud bych se na to díval jako divák, zajímalo by mě, co se za tím vším skrývá. Protože většina věcí, které o tom případu víme, není pravdivá nebo je hodně překreslená. Například to, že jako první nevolal Petr Kramný do pojišťovny, jak se uvádělo, ale své matce. Částečně je ten dokument i tom, jak se vyrovnávat s velkou tragédií, která člověku vpadne do života naprosto náhle, co to s ním udělá, jak s tím dál žít.