Před pěti lety dostal komiksovou podobu, kterou inicioval Fond Anne Frankové v Basileji. Ujali se jí filmový režisér a scenárista Ari Folman a ilustrátor David Polonsky, které známe i u nás díky pozoruhodnému snímku Valčík s Bašírem.

Osud Jurského parku se završil. A bylo na čase. Tvůrci recyklují známé pasáže

„Představa komiksu mě odrazovala. Ale když jsem si deník znovu přečetl – jako dospělý a otec dospívajících dětí – zasáhl mě i okouzlil,“ přiznal médiím Ari Folman. „Nešlo mi do hlavy, že se třináctiletá dívka dokázala dívat na okolní svět tak zralým, poetickým a lyrickým pohledem a své postřehy převádět na tak výstižné a přemýšlivé záznamy, překypující soucitem i humorem, a projevovat přitom takovou míru sebereflexe, s jakou jsem se jen zřídka setkal u dospělých – a tím méně u dětí.“

Imaginární kámoška

A nezůstalo jen u komiksu. Před týdnem měl v kinech premiéru animovaný film z dílny stejných tvůrců nazvaný jednoduše Kde je Anna Franková? Má volnější strukturu, košatější příběh a hrdinkou je jiná dívka. Kitty. Imaginární kamarádka, jíž Anna psala svůj slavný deník a která očima autorů ožije v dnešním Amsterdamu.

Pohádka Zakletá jeskyně vstoupila do kin. Míchá ďábelský mix

Je přesvědčená, že když je naživu ona, musí být i Anne. A tak se diváci spolu s ní vydávají na cestu do časů Anny Frankové a prožívají i její dívčí vzpoury, společné rodinné okamžiky i úzkostné chvíle až do osudného transportu. Historická linka se střídá se současnou, v níž kromě Kitty vystupuje i její kamarád Peter a kterou rámují působivé scenerie Amsterodamu měnící se v ročních obdobích.Oproti komiksu, jenž textově vycházel z autentického znění deníku, je tu navíc i aktuální motiv dnešních uprchlíků.



Novodobí nomádi

„Dostal se do filmu později,“ vysvětlil režisér pro Český rozhlas. „První sekvence jsme udělali v roce 2014, kdy žádná taková krize ještě neexistovala. Film vypadal jinak, stejně tak i jeho závěr. Nebyl jsem s tím spokojený, ale nenapadalo mě žádné řešení. Po eskalaci uprchlické krize jsem si začal uvědomovat, že to je něco, co musím do filmu promítnout.“

Zdroj: Youtube

Podle Folmana je deník odkazem Anny a i její rodiny lidem obecně. „Otto Frank jako jediný přeživší prožil velmi skromný život a výdělek ze 17 milionů prodaných knih nechtěl věnovat na nic jiného než na podporu dětí v různých krizových oblastech. To jsou přece největší nevinné oběti jakýchkoliv válek, diktátorů nebo radikálních náboženských skupin. Děti si nemůžou vybírat, kde budou žít,“ říká Folman, kterého pojí s osudem Anny i osobní pozadí. Jeho rodiče pocházející z polské Lodže přežili holokaust.



Komiks mě rozplakal

Není pochyb o tom, že má smysl příběh Anny Frankové dnešním dětem vyprávět a že není třeba se bát jejich reakcí kvůli smutnému údělu hrdinky. Dokládal to jak zájem o komiks, tak předpremiéra filmu Kde je Anna Franková na květnovém festivalu Anifilm. Projekce ve velkém sále Cinema City byla plná, polovinu tvořily děti a mládež. „Komiks se mi líbil víc. Dojal mě a rozplakal. Film byl spíš pokračováním knihy, ale krásně výtvarně natočený. Určitě ho můžou vidět všechny děti mého věku,“ shrnuje třináctiletá Berenika Hájková.

Česká televize bude šetřit. Chystá se propouštět, stopne ČT3 a omezí sport

Co dodat? Vyplatí se hledat cesty, jak příběh nejmladší generaci přiblížit. Stačí nápady a nebát se humoru ani snahy hrdinku polidštit. Muzeum Anny Frankové například před časem zveřejnilo pět přeškrtnutých vět, čtyři sprosté vtipy a 33 řádků úvah o sexu z jejího deníku. „Víte, proč jsou v Holandsku dívky z wehrmachtu? Aby dělaly matrace vojákům,“ zapsala si Anna. A pak řádky radši přelepila hnědou lepicí páskou. Co kdyby to našel táta?