Kdo vyhraje sošky, se dozvíme 25. dubna. S největším počtem želízek, deseti šancemi, vstupuje do boje černobílé drama Mank Davida Finchera. Nahlíží do Hollywoodu 30. let očima zkušeného scenáristy, sarkasty a alkoholika H. J. Mankiewicze, který právě dokončuje slavný film Občan Kane.

Silné soupeře má snímek například v politickém dramatu Aarona Sorkina Chicagský tribunál ohlížejícím se za proslulou soudní kauzou 60. let, komorním filmu The Father, životopisnémdramatu Judas and the Black Messiah nebo favorizované Zemi nomádů. Lehkým překvapením mezi očekávanými tituly je Sound of Metal, který líčí příběh bubeníka heavymetalové kapely, jemuž prasknou ušní bubínky a učí se přizpůsobit světu ticha.

Hereckým nominacím dominuje Chadwick Boseman

Snaha akademiků vyjít vstříc afroasijským hercům se nejvíce promítla do hereckých nominací. Dominuje jim dle očekávání Chadwick Boseman z filmu Ma Rainey's: Matka blues, kde se tento nadaný herec objevil naposled - loni prohrál ve 42 letech zápas s rakovinou. Dá se čekat, že posmrtného Oscara dostane v kategorii výkonů ve vedlejší roli právě on. Bude to škoda pro pro Sachu Barona Cohena z Chicagského tribunálu, který je jeho soupeřem ve stejné kategorii a jemuž by velmi slušela.

Mezi herečkami se o sošku za výkon v hlavní roli utkají Vanessa Kirby, Frances McDormandová, afroasijská herečka Viola Davisová, jež vévodí zmíněnému dramatu Ma Rainey´s: Matka blues a dále Andra Day a Carey Mulliganová. Ve vedlejší roli mohou bodovat například Glenn Close, Olivia Colmanová a Amanda Seyfriedová.

Ze zahraničních filmů se do poslední pětice probojovaly mimo jiné dánský Chlast, rumunský Collective a tuniský The Man Who Sold his Skin.