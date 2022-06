Režijní debutant Adam Koloman Rybanský líčí s Lukášem Csicselym ve filmu Kdyby radši hořelo, co všechno může ve venkovské komunitě rozpoutat strach z islámského terorismu. Který samozřejmě ve skutečnosti neexistuje, co by také v zapadlé díře dělal. Důstojným následovníkem satiry Miloše Formana Hoří, má panenko! sice snímek není, ale potěší.

Mimochodem Formanova černá komedie původně vůbec nebyla v plánu. Po Plavovláskách chystal s Jaroslavem Papouškem film, který by se odehrával v Lucerně. „Měl být o pořadatelích, skupině divných, složitých lidí, kteří tam v podzemí žijí svůj život a pořádají zábavu a mnohdy i životy druhých,“ vzpomíná režisér v knize A. J. Liehma Příběhy Miloše Formana. Nápady se ale nedařily, tak odjeli na hory, a stále nic. Až našli plakát o místním hasičském bále. „Ze zoufalství jsme si řekli, že půjdeme. Druhý den už jsme nemluvili o ničem jiném než o hasičích.“ Scénář byl hotov za šest týdnů.

Soulož sice na plátně nebyla (jak po Formanovi chtěl koproducent Maurice Ergas), i tak ale měl hasičský snímek potíže. „Zesměšnil prostého člověka“, jak pravili soudruzi. Kdyby tušili, jakou legendou se stane.

Ve srovnání s českými příběhy působí americké filmy plné rudožlutých plamenů, letadel kropících lesy a udatných hrdinů v kombinézách jako z jiného světa. Tady se nežertuje, neuráží, ale s vážným výrazem se oblékají nehořlavé oděvy, přeskakují bortící se trámy, vynášejí děti a padají patetické hlášky. Ideálně ve zpomalených záběrech.

Muži v plamenech

Nezřídka jsou filmy inspirovány články z médií (což byly ostatně i zmíněné české snímky). Za všechny připomeňme alespoň dva. Oheň Rona Howarda (1991) působí po letech archaicky a úsměvně, faktem ovšem je, že se točil živě. Štáb měl k dispozici plynové hořáky, kaskadéry a tým chicagských hasičů, kteří byli v permanentní pohotovosti. „Nikdy jsme nevěděli, kterým směrem se oheň rozšíří,“ vzpomínal později režisér s tím, že se mu ulevilo, když se do finální klapky nikomu nic vážného nestalo.

Působivější jsou dodnes Hrdinové ohně režiséra Josepha Kosinskiho, jehož Top Gun 2 teď mimochodem zažívá velký triumf v kinech. Drama s námětem rovněž ze života, žádný levný patos, ale poctivě napsaná zápletka a parta uvěřitelných mužských typů, skvělý casting s Joshem Brolinem a Jeffem Bridgessem v čele. Námět našli Ken Nolan a Eric Singer v článku No Exit, který vyšel v pánském měsíčníku GQ (Gentlemen's Quarterly).

Co ste hasiči

Čistě na doplnění – existuje i osmidílný český seriálek Vladimíra Skórky Co ste hasiči. Líčí epizodky kolem sboru dobrovolných hasičů v jisté vísce jménem Horní, který vede svérázný Petr Pospíšil v podání Petra Rychlého. Je to pruďas a jeho horká hlava se nezadá s žárem živlu, na který jsou jeho muži cvičeni. Snaha o vesnický humor se tu cení a Václav Kopta je jako starosta k sežrání. Tím to ale končí. Není divu, že seriál odvysílala Nova tak trochu v tichosti loňských letních prázdnin…