Bez koně, ale s kuráží a pýchou osadníka. Tak přijel Kevin Costner do Cannes na světovou premiéru svého westernového projektu Horizont: Americká sága. Kroniku osidlování amerického západu si stejně jako Francis F. Coppola svou Megalopolis zaplatil z vlastní kapsy. Americká studia zkrátka nechtějí riskovat.

Slavnému bodyguardovi, jenž se nehnul od Whitney Houstonové v melodramatu Osobní strážce, americký západ učaroval. Od dob, kdy se vzbouřil své jednotce a usadil v pustině ve filmu Tanec s vlky, uplynulo 34 let. A prakticky celý ten čas snil herec a režisér o tom, že se k tématu osidlování a napjatému vztahu mezi bílými osadníky a původními obyvateli amerického západu vrátí.

V Cannes představil zatím jen první film ságy, kterou zamýšlí. V pondělí převzal v Palais des Festivals také medaili Řádu umění a literatury. „Vždycky tě budu milovat,“ pravila francouzská ministryně kultury Rachida Dati s odkazem právě na Whitney Houstonovou a její slavnou píseň z „Bodyguarda“, když herci cenu předávala.

Zkouška kuráže

Dlužno říct, že se ve své filmové sáze ze 60. let 19. století Costner rozmáchl velkoryse. A snaží se nenechat nikoho na pochybách, že se na bolavou historii západu podívá ze všech stran. Děj se točí kolem nové bílé osady na americkém západě zvané Horizont, která láká stovky naivních příchozích, kteří netuší, co je v těchto zapadlých končinách čeká. Ani to, že se Apači rozhodně nevzdají svého území bez boje. Od chvíle, kdy sem vkročili, provází je nebezpečí a intriky, boj s přírodními živly i nekompromisní krutost původních obyvatel. Začíná zkouška odhodlání, kuráže a vytrvalosti.

Tříhodinový film naservíruje krátce po titulcích brutální přepadení jedné z komunit osadníků, do jejichž poklidné večerní oslavy s hudbou vtrhnou Apači a většinu mužů, žen i dětí pobijí. Druhý den přijíždí, přivolána chlapcem z jedné z rodin, americká kavalérie. Šokována mapuje situaci, hledá a odváží vyděšené přeživší. Pod poklopem v zemi zavaleným skříní objevuje pološílenou ženu a její dceru, které se tu ukryly a pak zůstaly takřka pohřbeny pod sutí a spálenými trámy domu.

Krásné obrázky, příběh drhne

Mezitím vstupují na scénu další hrdinové a sledujeme další akce - v Montaně, Wyomingu a Kansasu. Ve hře nejsou jen indiáni a bílí mírumilovní osadníci. Odvetná nájezdová akce za vypálenou osadu je organizována pomstychtivými stopaři, kterým nezáleží na tom, zda zajmou skutečné Apače, kteří tragédii zavinili. Chytají prostě všechny rodilé Američany, protože za ně je čeká tučná odměna. Unionističtí vojáci to připouštějí jen s jistou dávkou nevole, důvodem je i fakt, že poloha Horizontu stojícího v otevřené krajině jim brání v bezpečné ochraně osady…

Costner nabízí velkorysé záběry krajiny, zlaté listí na bílých břízách, monumentální štíty skal, dravé říční proudy a dálavy prérie v prachu koní. Výprava včetně kostýmů je důstojná. Příběh samotný má ovšem svá úskalí – především některé nedořešené dějové linky a situace (třeba vysvětlení vraždy muže, na nějž zkraje filmu vytáhne pušku jistá mladá žena). Možná to přijde v dalších dílech, pro diváka sledujícího první film to však není příliš komfortní.

Chladné vyprávění

Vyprávění nepostrádá dynamické akční scény a rozhodně je na co se dívat. Celkově však film působí chladně a jako barevné leporelo z dějin. Množství figur jej činí – alespoň zatím - málo přehledným a nedává mnoho šancí se s nimi ztotožnit. Žánr samotný je navíc pro většinu dnešních diváků přece jen už trochu vzdálený, je otázkou, pro koho Costner (kromě sebe) film točil. Ohledně vztahů bílých a původních obyvatel amerického západu přišel s originálnějším a emotivnějším dílem loni Martin Scorsese - když představil své Zabijáky rozkvetlého měsíce.

Kromě Kevina Costnera si tu zahráli Sienna Millerová a Sam Worthington, hudba má stylové westernové motivy. Uvidíme, s čím přijde Costner dál, zatím má - jak přiznal - natočené dva díly, na další shání peníze. Tak třeba je v Cannes sežene…