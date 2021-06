Jak to vypadá po týdnu promítání? „První den před týdnem přišlo 25 lidí, to jsem byl trochu na mašli,“ prozrazuje vedoucí pražského kina Lucerna Bedřich Němec. „Ale pak to začalo den po dni stoupat, lidé ztratili ostych a přestali vyčkávat. Tenhle víkend jsme už měli v sále přes stovku diváků.“

Nejvíce podle něj vadí roušky, ne každý je ochoten vydržet s nimi delší projekci, není to pro ně komfortní. „Hitem jsou u nás lóže, kde na ně není tolik vidět,“ přiznává vedoucí.

Za slibný považuje výběr z programu festivalu Jeden svět, který začne v tyto dny. „Je to alespoň něco nového, co by lidi mohlo přitáhnout, starší tituly přece jen tolik nelákají,“ říká na adresu aktuálního programu, v němž figurují kromě pár novinek hlavně filmy z loňské sezóny, jež byly kvůli zavření kin předčasně staženy z plátna.“

Trailer k filmu Matky

Zdroj: Youtube

Větší zájem očekává také u první domácí premiéry – komedie Matky, kde si pod režijní taktovkou Vandy Hybnerové zahrály Petra Hřebíčková, Hana Vagnerová a Sandra Nováková. Do kin vstoupí 24. června.

Bez občerstvení

Hendikepem kina je nyní kavárna, která hraje v zájmu diváků značnou roli. Kina už sice mohou vnitřní bary otevřít, klíčový člověk v Lucerně má ale za sebou těžký průběh covidu a místo pultu, nalévání kávy a netrpělivých štamgastů ho čekají lázně. „Tým jsme dočasně rozpustili, ale počkáme na něj, bez něj kavárnu otvírat nelze,“ vysvětluje Němec.

Obecně platí, že více diváků chodí ve větších městech, méně v malých. Potvrzuje to i šéfka kina v Prostějově. „Otevřeli jsme raději až tento týden, abychom stihli všechno připravit,“ říká Barbora Prágerová. „Ale zájem lidí cítíme, i když narůstá zvolna. S rouškami i testy se celkem smířili, dnes je potřebujete už skoro všude. Navíc to konečně vypadá na rozumnou dohodu ministra kultury s Adamem Vojtěchem a rovné podmínky jak v restauracích, tak v kavárnách kin.“

Zavřených multikin je jí líto, přiznává ale, že díky tomu se lehce mění způsob distribuce. „Dokud neběží velké americké blogbustery typu Avengers nebo Černá vdova, všímají si diváci více alternativních a festivalových titulů, je to šance pro menší evropské snímky. Což je vlastně dobře. Třeba díky tomu objeví jinou filmovou kvalitu.“

Potvrzuje také proměnu kin obecně, směrem ke komunitním multikulturním centrům. „Kulturní emancipace kin, kterou urychlila pandemie, pokračuje. Je zjevné, že do budoucna budou kina nabízet daleko pestřejší program než jen filmový. Divadlo, výstavy, debaty, nastane intenzívnější propojení různých částí kreativních průmyslů,“ soudí šéfka, která plánuje kinokavárnu s různými kvízy a přednáškami, a na léto místo jednoho hned tři letní kina. „Je znát zájem lidí o open akce a letní promítání,“ říká.

Jak potvrzuje šéf asociace kin Martin Pošta, převážná část kin ekonomicky dlouhodobé uzavření provozu zvládla, drtivá většina městských částí je podpořila, pomocí byly i speciálně vypsané granty od fondu kinematografie a státní covid bonusy. Autokin podle něj mnoho nepřibude. „Není to český fenomén, i v největším lockdownu jich fungovalo v ČR jen asi dvacet,“ říká. „

Byla to vyložená nouzovka, kterou kinaři a distributoři vytáhli během pandemie, aby lidem nabídli alespoň nějaký filmový zážitek. Šlo o zajímavost přenesenou z amerického prostředí, technicky a kvalitou to ale nebyla žádná hitovka.“ Kromě zbrusu nového autokina, které se teď na jaře otevřelo v Ledárnách v pražském Braníku, se jiné zatím nechystá.

Zahraniční trháky i české novinky

Zájem diváků už prozradil i první žebříček unie distributorů a potvrzují jej i kinaři. Nejvíce táhne oscarový Chlast, pozornosti se těší těší domácí Bábovky a Šarlatán. Zvědavost panuje kolem satirické komedie Radu Judeho Smolný pich, celkově na ni našlo odvahu kolem pěti set diváků. Z novinek jsou nyní k vidění Nadějná mladá žena, Ještě máme čas, Princova cesta nebo Rytíři spravedlnosti, během měsíce k nim přibudou například Rychle a zběsile 9, Godzila vs. Kingkong, Duše a Země nomádů – další oscarový film.

Jako první uvedla do kin své novinky společnost Aerofilms a diváci na ně chodí, dokonce s větším zájmem než loni. „Naši diváci mají filmy rádi stejně jako my. Rozhodli jsme se proto na nic nečekat a do kin uvést rovnou ty největší festivalové a herecké kalibry. Je to pro nás obrovská euforie. Vymysleli jsme během nedávných týdnů tolik nápadů, že zřejmě mnohé skončí v koši,“ přiznal šéf společnosti Ivo Andrle se smíchem na první novinářské projekci.

„Věříme, že diváci návrat do kin i přes trochu nepohodlí ocení a společně s námi se vydají za zážitky, které může zprostředkovat pouze plátno.“ To ostatně názorně doložil kratičkým nadabovaným „vzkazem“ od francouzských herců z chystané komedie Přípitek. „Zdravíme české novináře. Po třičtvrtě roce Netflixu přicházíme s naší francouzskou nudou a vínem,“ zaznělo z plátna v duchu filmového příběhu, který se točí kolem jedné otravné rodinné večeře.

Z domácích to ještě nějaký čas budou spíše starší tituly (Alchymická pec, Žáby bez jazyka, slovensko-české drama Služebníci, Nová šichta nebo Bábovky). Z novinek jsou ale připraveny například dokument Svéráz českého rybolovu, Ubal a zmiz nebo Okupace, debut Michala Nohejla s Martinem Pechlátem, Otakarem Brouskem a Cyrilem Dobrým, nebo rodinný snímek Petra Oukropce Mazel a tajemství lesa.