Na co v listopadu do kina? Hunger Games, Napoleon či Umění jíst a milovat

Listopad v kinech bude ve znamení silných jmen a diváckých favoritů. Nové Hunger Games ukážou, jak to všechno začalo, Aki Kaurismäki nás odzbrojí svým lidským příběhem i černým humorem a Ridley Scott představí Napoleona. Pro celou rodinu je tu pak chytrý poetický film o jednom klukovi, co svítil. A to není zdaleka všechno. Podívejte se na naše tipy do kin.