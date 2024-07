Vetřelec: Romulus

od 15. 8.

Vetřelec: Romulus

Poprvé se monstrum stvořené počítačovým géniem H. R. Gigerem objevilo na plátně v roce 1979 a režisérem, jenž nad ním držel taktovku, byl Ridley Scott. Příběh ze světa vetřelců dostal několik pokračování, aktuální snímek pochází z dílny Fedea Alvareze, jenž je podepsaný mimo jiné pod thrillerem Dívka v pavoučí síti (podle stejnojmenné severské krimi). A soudě dle zahraničních komentářů to bral důkladně, mimo jiné konzultoval svého „Romula“ s režiséry prvního a druhého filmu, kromě Scotta tedy i s Jamesem Cameronem. Příběh zasadil právě mezi tyto dva filmy, líčí výpravu mladých kolonizátorů na opuštěnou vesmírnou stanici, kde číhá to, co na rozdíl od hrdinů už dobře známe… Režisér obsadil do hlavních rolí Cailee Spaenyovou, Isabelu Mercedovou a Archieho Renauxe.

