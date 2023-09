Přízraky v Benátkách vznikly podle knihy Viděla jsem vraždu od Agathy Christie.Zdroj: se svolením Falconu

Přízraky v Benátkách (USA), od 14. září

Temné vody benátské laguny tvoří kulisy další adaptace knihy Agathy Christie Viděla jsem vraždu, jíž se chopil britský herec a režisér Kenneth Branagh. Po Vraždě v Orient expresu a Smrti na Nilu je to už jeho třetí přepis románů slavné detektivkářky, tentokrát jde ale o méně známou knihu.

Podezřelá smrt uprostřed duchařské seance ve starém děsivém paláci se přihodí v čase, kdy je hostem v domě i slavný Hercule Poirot, který se ovšem do Benátek uchýlil kvůli klidu. To poslední, na co by chtěl myslet a co by chtěl řešit, je zločin. O hlasech ze záhrobí ani nemluvě.

Branagh základní zápletku ponechal, lenivý anglický venkov z originálu však vyměnil za atraktivnější italské scenerie mezi kanály.

Kromě Branagha v roli Poirota tu potkáme i Tinu Fey, Jamieho Dornana a Michelle Yeoh.