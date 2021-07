Osobitá komedie má premiéru tento pátek v Ostravě, o čtyři dny později se představí v Praze, obě za účasti hlavních protagonistů. Pražskou projekci doplní kromě herců i raper Calin, interpret filmového songu.

„Podle mě bys mě točil, i kdybych umíral. Hlavně, aby to mělo co nejvíc views, viď? Takže já to balim,“ říká v traileru Morthy nejlepšímu kamarádovi Shokymu. Ten je totiž motorem pranků všeho druhu, obzvlášť s umělou krví. Jeho parťák je o něco mírnější, kariéra obou na internetu ale upadá, a tak se nechá zviklat k poslední velké akci.

Do party přizvou i prodavače vysavačů a obstarožního youtubera Radomila, svéráznou lovkyni duchů Lucii a ctižádostivou influencerku Sáru. A vydají se vstříc záhadám kolem motorestu Devět křížů…

Zdroj: Youtube

„Shoky je mladý ambiciózní youtuber, který si myslí, že co dělá, je dobré. I já jsem si během pandemie uvědomil, že YouTube je neuvěřitelně svobodná forma videoobsahu. Člověk může zveřejnit opravdu cokoli a buď mu to YouTube zablokuje, nebo ne. Je to takový bizár,“ soudí Štěpán Kozub.

Nevybíravý slovník

Titulní hrdinové mají často nevybíravý slovník a ve filmu natáčejí videa na hraně, filmaři proto vyrobili dvě verze traileru. Drsnější, necenzurovanou budou kina promítat jen před projekcemi s přístupností nad 18 let.

Exkluzivní předpremiéry 23. a 27. července budou tak trochu i poctou zesnulému Janu Nedvědovi, nabídnou totiž křest coververze jeho písničky Podvod. Pro film ji nazpíval český zpěvák s moldavskými kořeny Calin Panfili. Do všech domácích kin vstoupí nová komedie 5. srpna.