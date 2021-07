Nabídli tematicky i žánrově pestré kolekce filmů ve všech sekcích, plus jednu aktuální klima-sekci navrch, přivezli noblesně zastoupené hvězdné delegace k premiérám, zajistili master-class i setkání hvězd s diváky, pořádali tiskové konference. Filmový trh byl menší, ti, kteří na něj přijeli, ale kvitovali šanci dořešit sporné distribuční či koprodukční body osobně naživo. S výjimkou Ley Seydoux, testované v Paříži pozitivně na covid, neodřekl žádný z hostů, přiletěli filmaři a herci z USA, z Korei i Japonska.

Na červeném koberci, a hlavně v kinosálech neskrývali euforii ze setkání s publikem. Slzy byly patrné i v očích ostřílených mužů jako Matt Damon nebo Sean Penn. Aplausy, kterými každou delegaci diváci provázeli v sále, byly četnější a delší než je v Cannes zvykem. Ohňostroj ke Dni pádu Bastily a euforicky houkající auta slavící italský triumf nad Anglií fotbalového Eura (které se vzhledem k posunutému termínu přehlídky s Cannes protnuly) byl už jen jakýsi bonus. Jak řekl šéf festivalu Thierry Fremaux po jeho skončení: „Film je zpět“.

Nejen o filmy ale šlo v letošním mimořádném ročníku. Organizátoři především vyslali klíčový signál, že i velkou světovou přehlídku lze, byť v nestandardních covidových podmínkách, uspořádat důstojně. Je to naděje pro všechny, kteří loni, stejně jako Cannes, museli své festivaly zrušit. A trápili se obavami z nekonečné izolace, nepředvídatelného vývoje, chaosu filmových premiér, z úbytku hostů i diváků – které pandemie uvěznila v domácích zdech u streamovacích platforem. A jaký je finální recept? Nad nákazou koronavirem ještě není vyhráno, to je potřeba říct. Nicméně za přísných opatření, vakcinace a pravidelných covidových testů (jež festival pružně organizoval po celou dobu konání) a s respektem i dobrou vůlí všech zúčastněných je i rozměrný návrat kultury možný. Jen je třeba přijmout jedno – festivaly už nebudou takové, jak jsme je znali. Přesun do digitální sféry, rezervací lístků počínaje a servisem filmových materiálů a případných covidových testů konče, tu zůstane. Za tu radost ze společného sdílení filmového zážitku to ale stojí. Ostatně kdoví, třeba právě ta byla letos nejúčinnější zbraní proti covidu.