Jak píše britský Daily Mail, „týká se nechvalně známého interview, jež poskytla Diana novináři Martinu Bashirovi a které odhaluje její zdravotní potíže v nepříjemných detailech.“ Je to pouhý rok, co mladý vévoda z Cambridge vydal emotivní prohlášení, v němž novináře nabádal k tomu, že by se sporný rozhovor už neměl znovu objevit v médiích. Jeho obsahem jsou podle něj klamavé informace o psychické nestabilitě a paranoiách, jimiž měla trpět jeho matka.