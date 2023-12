Seriálový epos o vládě britské královny Alžběty II. je u konce. V posledních šesti dílech šesté řady seriálu Koruna (v originálu The Crown), které si diváci mohou pustit od minulého týdne, se tvůrci vydali na tenký led. Zobrazili totiž události poměrně nedávné. Velký prostor dostal vztah následníka trůnu prince Williama a jeho současné manželky, princezny Catherine, či královnino rozjímání nad její vládou. Mnoho scén je ale pouhou fikcí.

Ten snímek obletěl svět. Současná princezna z Walesu Catherine, tehdy ještě svobodná Kate Middletonová, na něm v době svých univerzitních studií na charitativní módní přehlídce předvádí odvážné průsvitné černé krajkové šaty. Říká se, že právě ve chvíli, kdy se v tomto oděvu objevila na módním molu, se do ní zamiloval její spolužák, nynější princ z Walesu William, následník britského trůnu.

Dlouhou dobu bylo nejisté, zda se tvůrci oceňovaného seriálu Koruna dostanou v ději tak daleko, aby zobrazili i události z 21. století, včetně romantického příběhu Williama a Kate.

Nakonec se ale zhostili i tohoto ošemetného úkolu a počátkům vztahu nynějších prince a princezny z Walesu se věnuje podstatná část šesti závěrečných dílů seriálu, které jsou od 14. prosince k vidění na Netflixu.

Scénu s krajkovými šaty, která samozřejmě v Koruně nesměla chybět, odborníci na britskou královskou rodinu oceňují. Podle nich jsou ale mnohé další příběhy vyprávěné ve druhé části 6. řady Koruny nepřesné či zcela smyšlené. A přiznávají to i sami tvůrci. „Jde o dramatizaci a dramaturgové se na historii dívají jinak. Nejsou to obyčejné nepřesnosti, jsou to cílená rozhodnutí odklonit se od dějin,“ řekla již dříve magazínu Variety Annie Sulzberger, která v tvůrčím týmu zodpovídala za rešerše událostí.

Vymyšlené seznámení

Velkou debatu rozproudila třeba scéna údajného prvního setkání Williama a Kate, kterou nabízí úvod 7. epizody 6. řady. V seriálu se náhodně potkají jako patnáctiletí v ulicích Londýna, kde William rozdává charitativní magazíny společně se svou matkou Dianou, od níž si jeden výtisk kupuje právě mladá Kate. Tato scéna je velmi symbolická, ke zklamání mnohých ale zcela smyšlená.

Nejenže, jak uvedl magazín Variety, princezna Diana takové magazíny nikdy v ulicích nerozdávala. Kate se s ní nesetkala ani při jiné příležitosti.

„Setkání je fikce z pera autorů Jonathana Wilsona a Petera Morgana. Kate a William se poznali až na univerzitě a William mnohokrát mluvil o tom, jak by si přál, aby jeho žena měla šanci potkat jeho zesnulou matku,“ upozorňuje magazín Insider.

Nacistická uniforma

Mezi nejkontroverznější momenty nejnovějších epizod patří také scéna, v níž William a Kate povzbudí prince Harryho k tomu, aby si na párty oblékl nacistickou uniformu. V ní se dospívající princ skutečně objevil, a vyvolal tím velké pozdvižení.

Dlouho se nevědělo, zda svou volbu kostýmu s někým konzultoval. Až když princ Harry vydal přibližně před rokem své kontroverzní memoáry Náhradník (Spare), obvinil v nich Williama a Kate, že ho k vynesení oděvu s hákovým křížem navedli právě oni. Napsal, že jim telefonoval a oba mu koupi kostýmu schválili. Zástupci britské královské rodiny se k těmto obviněním nijak nevyjádřili, a tak tuto verzi událostí podporují pouze slova prince Harryho.

Tvůrci Koruny se každopádně rozhodli volbu kostýmu zobrazit tak, že dali Williamovi a Kate v rozhodování ještě větší prostor, než jaký podle memoárů měli. Přitom, jak připomíná magazín Time, Peter Morgan údajně knihu Náhradník vůbec nečetl.

Abdikace?

Přestože se do centra pozornosti druhé poloviny 6. řady dostala mladá generace královské rodiny, seriál celkově je o Alžbětě II. a tak samozřejmě ani v jeho závěrečných epizodách život a starosti královny nemohly chybět.

Zatímco scéna, v níž se mladá Alžběta vydává se sestrou v roce 1945 oslavit vítězství ve válce do ulic, je podle portálu E!online dost možná pravdivá (neboť obě dívky dostaly povolení vyjít mezi lid), a celou epizodu Ritz, která ji zobrazuje, diváci vynáší do nebe, i v příběhu královny se tvůrci na několika místech uchýlili k fikci.

Nejvíce pozdvižených obočí vzbudilo její seriálové zvažování abdikace, kterou by ráda dala svému synovi jako dárek k jeho sňatku.

Pravděpodobně jde ale o výmysl. „V seriálu je zobrazeno, jak královna píše řeč na svatbu Karla III. s Camillou, kde oznámí rozhodnutí abdikovat. Ovšem poté, co promluví sama se sebou, se rozhodne na trůnu zůstat. Jelikož scéna zobrazuje myšlenky panovnice, je nemožné zhodnotit, zda někdy o abdikaci přemýšlela. Ovšem nikdy se neobjevily žádné řeči, že by chtěla ustoupit v prospěch svého syna. V roce 2006, tedy přibližně v době, kterou zobrazuje Koruna, zdroj z blízkosti královny řekl agentuře Reuters, že abdikace nepřichází v úvahu,“ zmiňuje list Insider.

Naopak, královna Alžběta II. stejně jako v seriálu, i v realitě skutečně naplánovala svůj pohřeb. „Konzultovala všechny záležitosti, včetně výběru hudby,“ připomíná magazín Variety.