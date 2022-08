„Když jsem koncem roku 2019 skončil u policie, měl jsem najednou víc času. A než se mi po práci na vraždách začalo opravdu stýskat, dostal jsem nabídku se aspoň na papíře na První oddělení vrátit,“ říká Josef Mareš, který ke všem případům dodal cenné poznámky a materiály, protože řadu z nich sám vyšetřoval.

Podzim na Nově: Pět hraných seriálů, nový MasterChef i návrat legend

„Se všemi příběhy jsme byli obeznámeni do nejmenších detailů. To nám umožnilo být realitě co nejblíže a bude to určitě vidět. Z většího seznamu případů jsme vybrali takové, které jsou vždy jedinečné – jak způsobem provedení, tak odhalení,“ doplnil Jan Malinda. Autoři do projektu vstupovali s tím, že se do pokračování Případů 1. oddělení pustí naplno až poté, potvrdí-li zájem o něj všichni hlavní herci a také dramaturg Tomáš Feřtek.

Vetchý: Rozhodoval bych se jako Kozák

V nových dílech je vyšetřovatel Tomáš Kozák v podání Ondřeje Vetchého na vrcholu. Jeho týmu se zvedla objasněnost případů a on se stává mediálně známou osobností. „Kozáka mám rád, mám pocit, že bych se v pětadevadesáti procentech zachoval velmi podobně, ne-li identicky jako on,“ uvedl Ondřej Vetchý. Natáčení se velmi pochvaluje, protože rád pracuje s někým, s kým je mu dobře, což tým Případů 1. oddělení splňuje – včetně hereckých kolegů, režiséra i scenáristů.

„Když se mi Pepík Mareš ozval, jestli bych měl o roli Kozáka zájem, pochopil jsem, že je pro něj z lidského hlediska strašně důležité, aby ty věci, který zažil, pojmenoval - už nesvázán tím, co musel absolvovat se spolupracovníky na kriminálce. Možná to prospělo jemu a třeba to prospěje i nám, protože přidaná hodnota třetí řady seriálu je v tom, že diváky nechá daleko víc nahlédnout do přediva vztahů jednotlivých postav,“ podotkl.

Zdroj: Youtube

Na otázku, zda má podle něj kriminalista Kozák záporné vlastnosti, odpověděl: „Určitě, celou řadu. Myslím, že tím, že nemá vztah, jsme ušetřeni negativních věcí, které by se jistě objevily. Kdyby nebyl vdovec, pravděpodobně by byl rozvedený. Žena by ho kopla do zadku, protože by nebyl vůbec doma. A když by doma byl, tahal by si tam práci, na které dělá, místo toho, aby se soustředil na povinnosti, které má splňovat jako manžel, otec, člen rodiny. Tak by to nefungovalo. Tohle řešení můžu považovat za mazanost od tvůrců, že mě ušetřili těchto prozaičtějších věcí,“ uvedl Ondřej Vetchý.

Rehabilitace Korejse v podání Miroslava Hanuše

V roli Kozáka se bude muset ke své nelibosti znovu vídat i s Josefem Korejsem v podání Miroslava Hanuše. Podle něj bude třetí série jiná i proto, že děj nenavazuje přímo, ale vrací se po šesti letech. „V celém ději je tedy skok, který bude zajímavý i pro diváka - nahlédne, jak se charaktery postav vyvinuly během posledních let. Myslím si, že přímá návaznost by pro diváka nebyla tak zajímavá,“ sděluje Hanuš. I když jeho role není úplně kladná, našla si oblibu. „Korejse mám rád, ještě víc než Kozáka,“ vtipkuje herec.

Úspěch českého filmu. Světlonoc Terezy Nvotové si odváží cenu z Locarna

„Ve třetí sérii jsme se ho snažili rehabilitovat. Lidé mě zastavují a říkají – vy tak krásně buzerujete ty policajty. Odpovídám jim – ne, já je miluju, já pro ně dělám maximum. Národ získal dojem, že Korejs třeba není dobrý policajt. A já jsem rád, že se do děje vrátím takovým zvláštním způsobem. Ukáže se, že je skutečně výborným policajtem,“ uzavřel Miroslav Hanuš.

Jednotlivé díly:

1. díl – Podnájemníci

V zahradě rodinného domu jsou nalezeny kosterní ostatky dvou mužů. Soudní lékař tvrdí, že těla zde byla pohřbena různě dlouho. Vyšetřovacích verzí je několik, ale všechny narážejí na nesoulad s odborným lékařským posudkem.



2. díl – Flaška

Případ úmrtí osamělé ženy na první pohled působí jako otrava alkoholem. Ohledání místa činu ale potvrdí metanol v láhvi alkoholu. Stala se žena další obětí metanolové kauzy?



3. díl – Veteráni

Chování maskovaného zločince při přepadení auta bezpečnostní agentury probudí zájem Václava Plíška. Policejní bard ve výslužbě rád přispěje k vyšetření případu a pomůže mladším kolegům.



4. díl – Exploze

Mladá manželka vietnamského podnikatele a matka dvou malých dětí je vážně zraněna při výbuchu auta na pražském sídlišti. Bomba vybuchla v manželově voze, který se výjimečně chystala použít. Byl důvodem bombového útoku konkurenční boj ve vietnamské komunitě? K vyřešení případu je třeba nejprve překonat hradbu mlčení a uzavřenost uvnitř komunity.



5. díl – Řetízek

Policisté 1. oddělení jsou povoláni k případu vraždy ženy, která se příležitostně živila jako zlatnice. Krádež šperků zřejmě také byla motivem násilného činu. Pachatel použil hned několik vražedných mechanismů. Jako by si nevěděl rady, jak svou oběť usmrtit.



6. díl – Taxivrah

Během tří měsíců dojde v Praze k vraždám tří taxikářů. Policie rozjíždí detailní vyšetřování, jsou upřesněny a prohledány trasy, kudy vozy jely. Balistické zkoušky potvrdí, že jde o jednoho pachatele. Další stopy však chybí. Tlak médií na policii roste. Veřejnost, a hlavně taxikáři, chtějí odpovědi. Vrah jedná impulzivně, bez zábran, riskuje. Řádí v Praze psychopat?



7. díl – Tramvaj

Pátrání po pachateli tří vražd taxikářů pokračuje. Důkazů přibývá. Ve stejné době je ale v tramvaji nalezena zastřelená důchodkyně. Stala se další obětí taxivraha? Je potřeba poskytnout odpovědi veřejnosti i médiím. Nebo čekat na zázrak.



8. díl – Střihač

V Klánovickém lese je nalezen zastřelený detektorář – hledač pokladů. Vzhledem k místu činu policie nemá k dispozici svědky a po počátečním šetření ani motiv činu. Jedinou stopou je střelná zbraň, která byla o šest měsíců dříve použita při vloupání do rodinného domu. Mají oba případy souvislost?



9. díl – Romeo a Julie

V pražské vile jsou nalezeni zavraždění manželé Lhotákovi. Zmizení obrazů, šperků a elektroniky ukazuje na loupežnou vraždu. Na místě činu se řízením osudu ocitá Václav Plíšek a jeho úsudek jako vždy přispěje k objasnění případu.



10. díl – Smolař

Případ vraždy mladého muže v parku Na Kavalírce zaměstná policisty z 1. oddělení na dlouhé měsíce. Beze svědků a motivu k vraždě se rozjíždí pátrání po malorážní zbrani, kterou ale jen v Praze vlastní tisíce lidí.



11. díl – Spolubydlící

Soužití nájemníku v jednom sdíleném bytě se stane osudným dvojici studentů. V jednom z pokojů byly nalezeny jejich mrtvoly, ale z výpovědi dalších spolubydlících vyplývá, že se navzájem neznají a nic o sobě nevědí. Je na policii, aby objasnila, jaké události vedly k tragické smrti dvou mladých lidí.



12. díl – Loterie

Do pražských ulic se vrací vyřizování účtů mezi ruskojazyčnou mafií. Bohužel v rámci jejich boje přijde o život i zcela nevinný člověk. Mocní ve vedení mafiánských skupin jsou neúprosní a kdo nehraje podle jejich pravidel, musí z kola ven. Proniknout do těchto struktur vyžaduje vynikající úsudek a ještě lepší kontakty.



13. díl – Trik

Majitel autobazaru zmizí pár týdnů před svatbou. Zdá se, že profesní ani soukromý život pohřešovaného nemá trhliny a policisté se nemají čeho chytit. Jenže, jak vždycky říkal Plíšek: Když si spis přečteš dvakrát a nic, přečti si ho potřetí. A měl pravdu.