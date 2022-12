Krakonošovo tajemství je nejsledovanější pohádkou 25. prosince za 25 let

ČTK

Letošní pohádková novinka České televize (ČT) Krakonošovo tajemství měla největší sledovanost ze všech pohádek vysílaných 25. prosince za dobu měření televizní sledovanosti, tedy od roku 1997. ČTK to sdělila mluvčí ČT Karolína Blinková. Na Krakonošovo tajemství se v neděli večer podle ní dívalo 3,22 milionu diváků ve věku čtyři a více let. Byly to téměř dvě třetiny všech lidí, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi.

Pohádka České televize Krakonošovo tajemství, Leona Skleničková a David Švehlík | Foto: ČTK