„Chodil jsem do třídy s Mirkou Hasilovou, příbuznou Josefa Hasila. Pamatuji si dodnes, jak jí to dávali učitelé sežrat, že její rodina byla rozvraceč státu. A že jsem už jako malý kluk cítil, že je něco špatně,“ říká Jihočech Žák, jehož předloze dali před časem Vojtěch Mašek a Ondřej Kavalír také komiksovou tvář. „Vyrostli jsme s kamarády v lesních kulisách, kde Hasil žil a převáděl, milovali jsme hry na Vinnetoua a samozřejmě jsme si hráli i na Krále Šumavy. Byl pro nás velkým hrdinou. Vzpomínám, jak jednou odkudsi vylezl chlap a ukazoval nám dírky po kulkách ve své chalupě. Bylo to obrovské dobrodružství. A nejen kvůli bažinám, které tak proslavily původní Kachyňův film.“

Vlny, mloci a zakletá alchymistka. Fond rozdělil další granty

Série bude podle něj vyprávěna chronologicky, ale určité zkratky oproti knize budou nezbytné.

„Dotýkáme se otázky svobodného pohybu a limitů státních hranic, kterým dal aktuální válečný konflikt na Ukrajině nové kontexty. I v 50. letech lidé utíkali přes hranice, stejně jako teď z Ukrajiny. A Češi je buď mohli zastavit, nebo jim pomoci. Pro mě je Hasil velkou legendou. Máme sice tři týdny do natáčení, ale já si pořád osahávám lokace a celý příběh, abych ho správně uchopil,“ říká režisér a spoluscenárista David Ondříček, čerstvý vítěz Českých lvů.

Připomíná také někdejší projekt, jenž chtěl točit s Jiřím Bartoškou. „Před deseti lety jsme uvažovali o celovečerním filmu, tehdy jsme ale nezískali autorská práva. Jsem rád, že mi téma Krále Šumavy teď znovu nabídl Michal Reitler pro Voyo. Je to velké dobrodružství, stejně jako David Žák jsem si hrával na Indiány a Krále Šumavy, těším se, že se k tomu po čtyřiceti letech vrátím. Těším se na natáčení na Šumavě, na noci v lese a atmosféru kolem.“ Kvituje také, že se potřetí setká s producentem Michalem Reitlerem, s nímž natočil mj. Duklu 61. „Je pro mě tím, který když přijde s nějakou látkou, já nikdy neřeknu ne,“ směje se.

„Když jsem konečně viděl po letech tátu, byl jsem zaskočený, čekal jsem mladého člověka a on to byl starý děda,“ usmívá se Josef Vávra, jediný Hasilův pokrevní syn, který se za otcem vypravil ještě před jeho smrtí do USA. „Byli jsme si cizí, povídali jsme si asi tři dny a pak už nebylo o čem mluvit. Tak to bývá, když vám chybí s tím druhým společně prožitý čas. Potvrdil jsem si až ve zralém věku, že byl opravdu hrdina a že jeho volba pomáhat lidem za hranice byla správná. Dost jsem za něj doma bojoval, při jedné rvačce jsem pěkně namlátil jistému komunistovi, musel jsem mu pak platit nový zub, stál sedm set korun.“

Znáte emotikony v mobilu? Herci komedie Známí neznámí otestovali své znalosti

Titulní roli ztvární Oskar Hes, známý mimo jiné z Ondříčkovy Dukly 61 nebo Spícího města Dana Svátka. „Přiznám se, že Josef Hasil byl pro mě objev. Dosud jsem se s ním a jeho činy z 50. let nesetkal,“ připouští třiadvacetiletý herec s tím, že ve škole se v dějepisu o ničem takovém nemluvilo. Stejně reagovali i další mladí herci oslovení k natáčení. „Především pro mladou generaci chceme sérii o Hasilovi udělat. Protože jí občas chybí kontexty,“ říká producent Michal Reitler, jenž stojí kromě jiného za úspěšným seriálem Devadesátky.

Rozpočet ale prozradit nechce. „Snažíme se hledat a tvarovat tohle silné téma tak, abychom na něj realizačně dosáhli. Mohu vám jen říct, že půjde zatím o nejambicióznější projekt platformy Voyo. Byli jsme součástí dramatických událostí, přes naše hranice přecházely dějiny. Proto věřím, že bude zajímat i diváky za naší hranicí,“ uzavírá Reitler.