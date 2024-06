S hranými seriály pod značkou Star Wars se v posledních letech roztrhl pytel. Po titulech Mandalorian, Boba Fett: Zákon podsvětí, Obi-Wan Kenobi, Andor a Ahsoka přišla novinka v podobě osmidílné série Star Wars: Akolytka. Na platformě Disney+ už jsou k dispozici první tři epizody očekávané sci-fi, která se odehrává sto let před Epizodou I. Jaké jsou?

Dvojroli Oshy a Mae ztvárnila herečka Amandla Stenbergová. | Foto: se svolením Disney+

„Sto let před vzestupem Impéria vládne mír. Řád Jedi a Galaktická republika po staletích bez války prosperují. Avšak v temných koutech galaxie se hrstka mocných potají učí užívat Sílu. Jedna z nich, osamělá vražedkyně, riskuje kvůli pomstě odhalení,“ instruují diváky úvodní titulky, aby věděli, co mají očekávat. Seriál režisérky a scenáristky Leslye Headlandové vypráví právě o osamělé vražedkyni, která se vydává na lov Jediů.

Když „neznámá uživatelka Síly“ na začátku nakráčí do baru, aby zabila Indaru, příslušnici řádu Jedi, a rozpoutá se úvodní rvačka, vypadá to na slušný western. I pronášené repliky by do tohoto žánru zapadaly. To, že o žádný western nepůjde a místy máte pocit, že se díváte na psychodrama pro děti a mládež (viz třetí epizoda), teď nechme stranou.

Zabiju je všechny!

Hlavní hrdinka Osha – obyčejná holka z jiné reality, která se živí jako nájemná opravářka lodí, je po vraždě mistryně Indary zatčena rytíři Jedi a uvězněna. Není nijak překvapivé, že se dívka z vězení dostane, nepřekvapí ani zjištění, že zloduchem a vražedkyní Indary není Osha, bývalá padawanka (učednice řádu Jedi), ale její dvojče Mae. „Zabiju je všechny!“ prohlašuje Mae, která má v plánu zlikvidovat celkem čtyři Jedie.

Právě ona kdysi údajně způsobila rodinnou tragédii, při níž zemřela matka obou dívek a sama Mae spadla do propasti a byla považována za mrtvou. Životní cesty kdysi nerozlučných sester se tak rozdělily. Mimochodem dvojrole Oshy a Mae se věrohodně zhostila Amandla Stenbergová (Hunger Games, Temné síly).

Mae právě přebírá lahvičku s jedem, kterým chce otrávit jednoho z Jediů.Zdroj: se svolením Disney+

Aby očistila své jméno, snaží se Osha dostat sestře Mae na kobylku. V tom jí pomáhá i její bývalý mistr Sol (Lee Jeong-jae známý ze Hry na oliheň). Pátrání v druhé epizodě pak místy evokuje jakousi Kriminálku Star Wars, nicméně Jediové jsou i dobrými kriminalisty, a tak přijdou na to že Mae slouží temným silám a za nitky jejího osudu tahá skrytá hrozba. Koneckonců to zvláštní slovo akolytka pochází z řeckého akolouthos, což v širším smyslu znamená „ten, kdo slouží“.

Starý dobrý starwarsovský svět

Ačkoli se při sledování seriálu občas vkrádá pocit, že to, co se v něm odehrává, už někdo někdy natočil a někde jste to viděli, obzvláště skalní fanoušky Star Wars by Akolytka měla pobavit. K jejím plusům patří dokonalé masky, skvělá počítačová animace, choreografie soubojů, starý dobrý svět starwarsovské elektroniky, různých robůtků, kontrolek, hejblátek, kosmických lodí a jejich palub, které Akolytku spojují se světy legendární ságy. K tomu přispěl i fakt, že tvůrci novinky použili upravené kulisy z natáčení Andora.

„Jediové žijí ve snu a věří, že ho s nimi všichni sdílejí. Zaútočíš-li na ně zbraní, pak selžeš. Ocel ani laser je nemohou ohrozit. Ale Akolytka zabíjí beze zbraně. A Akolytka zabije i ten sen.“ Motivuje svou svěřenkyni Mae tajemný Mistr. Tak se nechme překvapit, jestli se jí to v dalších dílech povede. A jistě se také dozvíme, proč se vlastně touží Jediům pomstít.