Po populárním Stmívání hrozil americké herečce Kristen Stewartové stereotyp. Nikoho nezajímalo, že před tím natočila i jiné role a dokonce za ně dostala nominace na talentovaného mladého umělce. Například v Cold Creek Manor (kde hrála dceru Sharon Stone a Dennise Quaida) nebo v dramatu Mluv. Blýskla se i v cenami ověnčeném filmu Seana Penna Útěk do divočiny o revoltě vůči systému, kde ztvárnila mladičkou Tracy.

Sága Stmívání natočená podle knih Stephenie Meyerové byla pro mladou herečku důležitá, zviditelnila ji, ale také odsoudila do nezáviděníhodné šablony. Posměšné kritické hlasy jí předvídaly průměrnou kariéru, z níž se stěží vymaní. Po finální části série nazvané Rozbřesk se schylovalo k tomu, čeho se děsí všichni herci. Kdykoli budou filmaři hledat bledou upírku, vytáhnou Kristenin šuplík. A naopak - nabídky na vrstevnatější charaktery poputují na jinou adresu. A tak se herečka rozhodla, že je čas ukázat všem, že má na víc.

Lesbička i shopperka

Koneckonců, začínala v reklamní branži – a ta je pěkně ostrá. V začátku kariéry totiž křehké Američance pomohl otec - zkušený televizní producent John Stewart. Právě díky němu se dostala k práci v prvních reklamních videích. Kristen šla za svým a posledních deset let její filmografie dokazuje, že si počíná promyšleně. Především vsadila na dobré režiséry a herecké partnery.

Zazářila ve snímku Sils Maria, kde byla jako lesbická, provokující dívenka vyrovnanou partnerkou Juliette Binoch. Tady se seznámila s Olivierem Assayasem, významným francouzským režisérem, který ji vzápětí obsadil do dalšího snímku Personal Shopper. V něm s bravurou ztvárnila Američanku, jež se živí jako osobní asistentka obletované mediální celebrity a volný čas tráví v podivném opuštěném domě. Po boku Julianne Moore se objevila v komorním dramatu ženy, která ztrácí pod vlivem zákeřné nemoci paměť. S Angem Lee, mistrem akčních filmů, si zkusila válečný žánr v příběhu Ulička slávy.

Woody mi dal scénář

Před pěti lety se vynořila po boku Woodyho Allena na festivalu v Cannes, kam přivezli snímek Café Society. Na červeném koberci budili rozruch, mimo jiné svým úborem. Zatímco Allen kráčel v předepsaném obleku a motýlku, Kristen přitahovala pohledy poloprůhledným vrškem černých šatů, pod nimiž chybělo spodní prádlo. „Neurotik v zajetí krásných žen“, psala média na adresu režiséra, jehož doprovázela další herečka z filmu Blake Lively. Kristen Stewart však neohromila jen na koberci. Stejně jako v předešlých filmech, i v Café Society oživujícím Hollywood 30. let prokázala svůj talent.

„Bylo to zábavné. O Woodym je známo, že scénář tutlá do poslední chvíle natáčení a herci někdy neznají kontext, jen své party. Mně ho dovolil přečíst ještě před castingem. Vyslal někoho z produkce, dotyčný seděl asi hodinu před domem a já zuřivě četla. Řekla jsem: ano, jdu do toho. Scénář si ode mě zase vzal, odjel a bylo to. Na place byli i herci, kteří vůbec netušili, co tam s kolegou Jesseem Eisenbergem děláme. Ustavičně se ptali na kontext příběhu. Chválabohu, to já nemusela,“ přiznala herečka se smichem v Cannes.

Vyhraje Oscara?

A pak přišla lady Diana. Zatím jednoznačný vrchol v hereččině kariéře. Film Spencer měl světovou premiéru letos v Benátkách a od té doby sklízí ohlasy. „Kristen Stewart je v mimořádné kondici!“ hlásili první fanoušci filmů o lady Di na Twitteru. „Nejsem ten, kdo by důvěrně znal Dianu, ani královskou rodinu. Ale nemohla bych tu roli vzít, kdyby ji nemilovala. Byla první, kdo si troufl zpochybnit majestát britské královské instituce. A za to ji velmi ctím,“ shrnula svou postavu i její odkaz herečka.

Kritici nešetří chválou jejího výkonu. Podle britského The Guardian sice zůstává jedničkou Emma Corrin v seriálu Koruna, i tak ale padají slova o oscarové nominaci. Čeští diváci budou moci její výkon posoudit v únoru, kdy má film vstoupit do domácích kin.

Uvidíme 8. února, kdy americká akademie vyhlásí své adepty. Ať už to dopadne jakkoli, jedna věc je jistá. Kristen Stewart ušla pořádný kus cesty. A vytřela všem posměváčkům zrak.