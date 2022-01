Minnie Mouse své tradiční červené šaty s bílými puntíky nosila od roku 1928, kdy vznikla. Studio se ale rozhodlo, že nyní je čas na změnu. Jenže fanoušci během několika minut po zveřejnění tweetu vyjádřili svůj nesouhlas. Obvinili společnost, že se jen snaží být „woke”, a starý outfit Minnie nazvali „nadčasovým”. Kromě zrušení šatů jim vadila i změna barev.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous ? #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36 — Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022

Změna pro budoucí generace

Módní návrhářka Stella McCartney, dcera slavného britského zpěváka, navrhla nový modrý kalhotový kostým z udržitelných zdrojů pro Minnie na počest Měsíce ženské historie, který se koná v březnu, a také na oslavu výročí francouzského zábavního parku. Vysvětlila, že oblek má přeměnit karikaturu na „symbol pokroku”. Minnie dostane také modrou mašli a místo žlutých lodiček nazuje pár černých bot.

Čína se pustila do cenzury seriálu Simpsonovi. Jeden díl divákům zakázala

„Jsem potěšena, že pracuji s jedinečnou ikonickou myškou Minnie,” prozradila Stella McCartney. „V mém srdci měla vždy zvláštní místo, protože sdílíme stejné hodnoty,” pokračovala. „Na Minnie miluji skutečnost, že ztělesňuje štěstí, sebevyjádření a autenticitu, a že inspiruje lidi všech věkových kategorií po celém světě. Navíc má taky skvělý styl.”

Tento krok se však setkal s pozdvižením na internetu. Mnozí se ptali, proč se Minnie dočkala nového vzhledu právě ve stejném týdnu, kdy se Disney ocitlo pod palbou kritiky ohledně nadcházejícího remaku Sněhurky s živým obsazením, kvůli nahodilé snaze studia prezentovat politicky korektní vyobrazení.

Do společnosti se opřel například slavný herec Peter Dinklage, známý ze seriálu Hra o trůny, že vytvořila „za*raný zpátečnický příběh”. Disney obratem zareagovalo, že zvolí pro sedm trpaslíků „jiný přístup”.

Peter Dinklage calls out Disney’s ‘Snow White’ remake



“You’re still making that fucking backwards story about seven dwarfs living in a cave together … Have I done nothing to advance the cause from my soap box?”



? WTF podcast pic.twitter.com/Xxx2mmKV1y — Culture Crave ? (@CultureCrave) January 25, 2022

Rozhořčení fanoušci

Se zásadní změnou vzhledu myšky Minnie nesouhlasí mnoho fanoušků, kteří se rozhodli vůči Disney ohradit. Jeden z nich například nazval nový outfit „další woke hovadinou”.

Jiní přirovnávají oblek k něčemu, co by nosila bývalá demokratická kandidátka na prezidentku. „Disney, udělal jsi z Minnie Mouse Hillary Clintonovou,” objevilo se v reakcích.

Další dodal: „Hej, Disney, mohl bys spíš dávat gay/queer postavám víc příběhů a také možná platit svým zaměstnancům mzdu, ze které se dá žít.”

Jiný nespokojený uživatel tweetoval: „Sakra to ne. Myšlenka se mi líbí… navzdory provedení. Ale neudělat to ani červené?”

Oh HELL no. I’m redesigning this. Love the idea… despise the execution. ITS NOT EVEN RED??? :( pic.twitter.com/mCfznCwOni — Kami (@KamiNotCandy) January 27, 2022

„Starý vzhled je nadčasový a jeho smyslem bylo odlišit Minnie od Mickeyho (zejména ve 20. letech),” objevilo se také v komentářích.

More woke bs. The design's nice, but we're talking about a character that is almost 100 years old. The og look is timeless, and the whole point of it was to differentiate her from Mickey(especially back in the 20s). Minnie in a suit makes her look like Mickey in a suit. — BritneyWard (@Britney07195550) January 27, 2022

Do studia Disney si rýpla i moderátorka talk show a konzervativní politická komentátorka Candace Owensová během středeční epizody na Fox News. „Jsem tak ráda, že něco takového dělají,” pronesla sarkasticky.

„To je důvod, proč ostatní neberou tyto lidi vážně. Vezmou všechny ty věci, které nikdy nikoho neurazily, a mají pocit, že se jich musí zbavit a zničit je… To proto, že se nudí. Jsou absolutně znudění a snaží se zničit struktury naší společnosti,” dodala.

Od léta bude v ČR dostupná služba Disney+, nabídne díla od Marvelu i Star Wars

Situace využila i pro sarkastické upozornění na skutečné problémy současnosti: „Všichni se dívejte na Minnie Mouse, nesledujte inflaci. Svět jde kupředu, protože je Minnie v kalhotovém kostýmu … Nevadí, že v obchodě s potravinami nic neseženete a nemůžete si koupit kousek slaniny, pokud nemáte v kapse třicet dolarů. Alespoň řešíme skutečný problém, kterým je Minnie.”

“They’re taking all of these things that nobody was offended by and feel like they have to get rid of them and destroy them because they’re bored.” - @realcandaceo on Disney changing Minnie Mouse’s outfit pic.twitter.com/1CoVw8Eiyc — Candace (@thecandaceshow) January 27, 2022

Více kostýmů

Pro Minnie byl ještě vytvořen druhý nový vzhled, který se skládal z růžových lesklých šatů s bílým zdobením a cylindrem s obří růžovou mašlí.

Mickey dostane na výročí zábavního parku taky nové oblečení. Jeho outfit bude složený z modrých kalhot, bílé vesty, fialolvého kabátu a levandulového motýlka.

Zdroj: Youtube

Pokrokový směr

Přepracování obleků Minnie a Mickeyho je jen posledním z dlouhé řady kontroverzních kroků společnosti Disney, která byla v posledních letech silně kritizována kvůli jejich pokusům zavést progresivnější politiku.

Obří rozhořčení vyvolalo oznámení v říjnu 2020, že se v několika desetiletí starých filmech, vysílaných na streamovací platformě Disney+, objeví varování před rasismem. Mezi ně patří Petr Pan, Kniha džunglí, Lady a Tramp a další. Společnost se také snažila povzbudit bílé zaměstnance, aby „dekolonizovali své knihovny”, jako součást tréninku proti rasismu.

Kreslila Sněhurku i Pinocchia. Ve 111 letech zemřela legenda Tompsonová

„Tyto stereotypy byly špatné tehdy a jsou špatné i nyní. Než abychom odstranili tento obsah, chceme uznat jeho škodlivý dopad, poučit se z něj a podnítit lidi ke konverzaci, abychom společně vytvořili otevřenější budoucnost,” vyjádřilo se studio Disney.

Pro Hollywood Reporter poté prozradilo, že v živě hraném remaku Sněhurky podnikne razantní kroky a film nebude obsahovat klasické zobrazení sedmi společníků ústřední postavy jako trpaslíků. Po kritice od herce Dinklage konzultovala natáčení se členy komunity lidí trpícími poruchou vzrůstu.