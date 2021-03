Dokument Framing Britney Spears, který šokoval světovou veřejnost, média i celebrity, se přibližně měsíc po své premiéře ve Spojených státech amerických dostává i do České republiky. Od 12. března je film pod českým názvem Osvoboďte Britney Spears k dispozici na videoportálu Voyo, a to s českým dabingem.

Dokument, který připravil deník The New York Times, mapuje kariéru popové ikony Britney Spears od jejích začátků v kostelním sboru a The Mickey Mouse Clubu až po soudní spory s otcem o opatrovnictví. Ukazuje ji nejen jako neuvěřitelný talent a holku z malého amerického městečka, která se vydala za slávou, ale také jako idol mladých lidí, dříče, diskutovanou morální autoritu, matku nebo objekt nekonečného zájmu médií a paparazzi.

Režisérka Samantha Starková poskládala mozaiku z výpovědí lidí, kteří se se zpěvačkou v určitých částech jejího života znali nejlépe, fanoušků bojujících o ukončení opatrovnictví, která má nad zpěvačkou její otec Jamie Spears, novinářů, bulvárních fotografů, právníků a dalších.

Film obsahuje nejen záznamy z reportáží bulváru, televizních rozhovorů, které mnohdy dohnaly Britney až k pláči, ale také rodinné fotografie, videa či ukázky z koncertů.

Brave New World (Netflix)

Statečný nový svět. V něm se odehrává podivuhodné dobrodružství postav devítidílné série z dílny tvůrců seriálu Black Mirror. Lidé chodí výhradně v bílé, oddávají se radovánkám a tváří se šťastně.

Tedy alespoň na první pohled. Ten druhý už trochu drhne. Zvlášť poté, co jeden ze šťastlivců skončí na vyleštěné podlaze pod vysokou terasou s roztříštěným mozkem. Vypadá to, že jako obvykle postačí dát si kouzelnou pilulku a svět bude zase hezčí. Jenže asi nebude. Neznámý rebel z dalekých krajů vnese do zářivého Nového Londýna pořádný kus pravdivé temnoty a otázek, které obyvatelé utopického světa nechtěli slyšet.

Předlohou vizuálně působivé série je román Aldouse Huxleyho Konec civilizace aneb Překrásný nový svět (1931), v němž známý autor sci-fi pracuje pozoruhodně s motivy reprodukční medicíny, učení ve spánku a společenského blaha na úkor emocí, jež vytěsní.

Díly mají kolísavou úroveň, ale výprava a herecké výkony jsou jistotou. Od Aldena Ehrenreicha přes Harryho Lloyda až po Demi Moore.

Oběť o vině, trestu či odpuštění (ČT2, od 19. 3., 21.55)

Ceněná čtyřdílná minisérie Oběť z produkce britské BBC se odehrává v současném Edinburghu a hlavní hrdinkou je dvaačtyřicetiletá zdravotní sestra Anna Deanová, na jejímž zdánlivě obyčejném životě leží temný stín.

Před patnácti lety jejího devítiletého syna Liama zavraždil nezletilý vrah. Pachatel byl vzhledem ke svému věku odsouzen ke krátkému trestu a po propuštění získal novou identitu, která byla před veřejností utajena. Nyní byl však v nedalekém Port Glasgow napaden osmadvacetiletý Craig Myers, řidič autobusu a otec šestileté dcerky. A na internetu se objeví zpráva, že právě on je ve skutečnosti Liamův vrah.

Výborně napsaná série nabízí kromě napínavého soudního dramatu řadu dilemat, ať už jde o otázku oběti, viny, trestu či odpuštění. V hlavní roli podává životní výkon Kelly Macdonaldová (před kamerou debutovala v 19 letech v roce 1996 v kultovním snímku Dannyho Boyla Trainspotting), která za tuto roli dostala cenu BAFTA.

Ďábel nosí Pradu (HBO GO)

Je chytrá, atraktivní a mocná. Nestrpí, aby jí cokoli stálo v cestě za úspěchem. Včetně asistentek, jež střídá jak na běžícím pásu. Pracovat pro šéfredaktorku Mirandu a její módní časopisecké impérium, to chce kuráž a pevné nervy. Stačí jediné našpulení rtů a nová kolekce šatů jde do kytek.

Andrea, která touží psát módní články, se rozhodne tenhle očistec risknout. V sázce je hodně: vlastní důstojnost, duševní rovnováha i přítel, který stěží může ustát fakt, že se z jeho veselé holky stal načančaný uzlíček nervů, shánějící šéfce možné i nemožné.

Máte-li pocit, že se po vás šéf vozí a home office vám už pěkně leze na nervy, pak je černá komedie Davida Frankela správná volba. Je sice už 14 let stará, ale její půvab nemizí. Má švih, vtipné dialogy a mistrovské výkony Meryl Streep a Anne Hathaway. A navíc je skoro všechno pravda. Knižní předlohu totiž sepsala Lauren Weisberger z deníku The New York Times.