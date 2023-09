Co víte, či nevíte o Brumbálovi

Psal se rok 2001, když na stříbrné plátno poprvé vtrhl knižní hrdina Joan K. Rowlingové Harry Potter. Diváci se s ním seznámili deset let poté, co ho jako nemluvně položili Brumbál, Hagrid a McGonagallová na práh domu Vernona a Petunie Dursleyových. Měl jizvu na čele a před sebou nevídanou budoucnost plnou tajemství, dobrodružství a zajímavých přátel. Spolu s ním se v kinech představil vedle dalších postav i početný spolek rozličných čarodějů. Dominoval mu Albus Brumbál, vousatý muž s bezovou hůlkou, autoritou, ale i záhadnou minulostí. Šéf Školy kouzel a čar v Bradavicích. V prvních dvou dílech hrál ctěného vládce čar Richard Harris, po jeho smrti jej vystřídal Sir Michael Gambon. "Vlastně jsem si jen nasadil vousy a hrál sám sebe,“ zažertoval později na adresu své patrně nejslavnější role, byť v Anglii je známý i jako respektovaný divadelní a televizní herec, mimo jiné představitel detektiva Phila Marlowa v sérii The Singing Detective (Zpívající detektiv). 28. září anglický herec ve dvaosmdesáti letech zemřel. Jeho Albus Brumbál však díky filmovým adaptacím žije dál. Byť i toho stihl smutný úděl. O tom jsou však už jednotlivé díly slavné série. Připomeňte si v našem kvízu na počest zemřelého herce některá zajímavá fakta, vztahy a detaily, jež jsou s Brumbálem spojené.