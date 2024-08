Gabriela Kováříková dnes 04:30

Zavřete oči, odcházím… Kdo by neznal legendární hlášku z filmu Kristian, v němž se v hlavní roli zaskvěl Oldřich Nový? Od jeho narození uplyne 7. srpna 125 let. Jak dobře znáte herce a snímky, v nichž účinkoval? Ověřte si to v kvízu Deníku.