KVÍZ: A jsme v pr..., monsignore. Zkuste, jak moc znáte legendu Jeana Gabina

Jean Gabin je bez debaty impozantní a nezaměnitelnou hereckou tváří. Potomek operetních a muzikálových zpěváků, který se narodil jako Jean-Alexis Moncorgé, převzal umělecký pseudonym po otci. Ve 30. letech natočil slavné filmy Nábřeží mlh a Člověk bestie a proslavil se legendárním protiválečným snímkem Velká iluze, který z něj udělal zahraniční hvězdu. Poté následovala nabídka do Hollywoodu. Co všechno vědí o herci, od jehož narození 17. května uplyne 120 let, si mohou čtenáři Deníku vyzkoušet v kvízu.

Jean Gabin ve snímku Verdikt (1974) | Foto: ČTK