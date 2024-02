Napomádovaný frajírek, anděl s cigaretou i gangster Vincent Vega. Tím vším byl John Travolta, tanečník a herec, kterého na vrchol slávy vystřelil muzikál Horečka sobotní noci z roku 1977. Jeho kariéra je houpavá, stejně jako osobní život - zemřel mu syn a před několika lety i žena. 18. února oslaví hollywoodský herec sedmdesáté narozeniny.

John Travolta v roce 2022. | Foto: Shutterstock/DFree

Neméně svižný a vtipný výkon podal o rok později v dalším legendárním muzikálu Pomáda. Když nakráčel jako Danny Zuco na plátno svou charakteristickou taneční chůzí a hřebenem si ulízl vlasy, fanynky šílely. Téměř přes noc z něj vyrostl nový idol tehdejší mládeže. Před šesti lety na něj přijel herec zavzpomínat do Cannes, kde měl muzikál v roce 1978 premiéru. Snímek se po čtyřiceti letech promítal na pláži a na hollywoodskou hvězdu tu čekalo přes tisíc fanoušků, kteří Travoltovi zazpívali několik hitů z Pomády.

Kultovní Pulp Fiction

Trochu mu hrozila škatulka tančícího seladona. Naštěstí dostal šanci ukázat, že je i dobrý herec. Předvedl to například ve filmu Výstřel, jakési De Palmově variaci na Antonioniho Zvětšeninu, kde hrál lovce zvuků, jenž náhodou odhalí zločin, nebo v Basements Roberta Altmana - televizní inscenaci dvou her Harolda Pintera. Komediální talent potvrdil v sérii filmů Kdopak to mluví.

John Travolta byl jednou z hvězd filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2013. Takto o něm hovořil Marek Eben:

Marek Eben: John Travolta mě totálně odzbrojil, překvapil i Russell Crowe

Zlomem byl rok 1994, kdy přišel Quentin Tarantino a nabídl mu scénář k Pulp Fiction. Herec se zprvu zdráhal, obával se, že půjde o další akční postavu, které ho už trochu nudily. Nakonec se ale nechal přesvědčit – a dobře udělal. Zabiják Vincent Vega se díky němu i režisérovi stal kultovní postavou a film vstoupil do dějin filmové historie. Hlášky, včetně Travoltových, zlidověly a dodnes je fanoušci na různých webech citují.

Legendární taneční scéna z Pulp Fiction:

Zdroj: Youtube

Zábavný anděl

Zabiják Vega vnesl obrat do jeho kariéry, herec se dočkal i jiných žánrově pestrých rolí. Byl to například archanděl Michael ve stejnojmenném snímku Nory Ephronové, kde ztvárnil rozkošným způsobem anděla s cigaretou, plechovkou piva a pupkem. Nebo Město šílenců Costy-Gavrase, psychologické drama o mediální manipulaci davů, a Barvy moci – politický thriller Mikea Nicholse, který dal herci vděčnou roli arogantního guvernéra zvyklého korumpovat ve svůj prospěch kdekoho.

Objevil se i v etickém válečně laděném dramatu Terence Malicka Tenká červená linie, v drogovém snímku Olivera Stonea Divoši a v Hairspray, kde divákům připomněl, že jeho muzikálové kvality nemizí.

V Pomádě předvedl, že umí tančit i zpívat:

Zdroj: Youtube

Smrt ženy i syna

Od roku 2009 se začal hroutit jeho soukromý život. Během dovolené na Bahamách zemřel nešťastnou náhodou při epileptickém záchvatu jeho šestnáctiletý syn. „Vůbec jsem netušil, jestli to zvládnu. Byl jsem úplně zničený. Život mě přestal zajímat, trvalo dlouho, než jsem našel jeho nový smysl,“ přiznal o něco později v rozhovoru pro BBC s tím, že mu pomohla i scientologie.

V roce 2013 rozsvítil svou účastí karlovarský festival, kde ho vítali nadšení fanoušci, jimž posléze zatančil při noční projekci Pomády v letním kině. „Mám film rád. Ale není pro mě vším. V rodině, z níž pocházím, jsme si nežili nad poměry. Nikdy jsem nevěřil, že bych se mohl filmem uživit. Ale měl jsem štěstí. Prožil jsem hodně těžkých chvil a ztrát, ale protože jsem díky obyčejnému původu vždycky stál pevně na zemi, vyrovnal jsem se s tím,“ řekl českým novinářům. Zdálo se, že jeho noční můry jsou zažehnány.

Uplynulo ale sedm let a osud mu uštědřil další ránu - na rakovinu prsu zemřela jeho manželka a velká opora, herečka Kelly Prestonová. Herec zůstal sám se dvěma dětmi a uzavřel se před světem. Herecké práci se poslední roky věnuje sporadicky. Před šesti lety ztvárnil přesvědčivým způsobem mafiána Johna Gottiho ve filmu Gotti. Na obrazovce ho mohli diváci potkat mimo jiné v seriálu American Crime Story o jedné z největších soudních kauz s americkým fotbalistou a miláčkem veřejnosti O. J. Simpsonem. Jedním z mála potěšení herci zůstává kromě dcery a druhého syna vášeň pro létání.