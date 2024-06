KVÍZ: Limonádový Joe. Dokážete doplnit hlášky, názvy písní či hlavních postav?

Dnes už každý filmový pamětník ví, kdo je Limonádový Joe. Když ale před šedesáti lety představovali Jiří Brdečka a Oldřich Lipský svou westernovou parodii v kinech, byla to sázka do loterie, klidně z ní mohl být propadák. Jiří Brdečka napsal scénář (jemuž předcházely kniha a divadelní hra) čistě z prozaických důvodů - aby se nemusel živit manuálně. Navíc tehdejší domácí publikum bylo tímto žánrem prakticky netknuté, hollywoodské příběhy z Divokého západu mířily jinam než do socialistických kinosálů. Světová premiéra 11. června 1964 na festivalu ve španělském San Sebastianu ale slavila úspěch a předznamenala i domácí ohlas.