Jana Podskalská dnes 07:00

Fanoušci Tolkienových příběhů a jejich filmových zpracování se dočkali. Na stanici Amazon Prime Video jsou od 29. srpna k vidění první čtyři díly druhé řady seriálu Pán prstenů: Prsteny moci. Vrací diváky zpět do unikátního světa fantasy vycházejícího z literárního díla anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena. Další části osmidílného projektu stanice představí každý týden, vždy ve čtvrtek, a to až do 3. října. Zkuste si s námi malý kvíz, kde zjistíte, jak dobře znáte děj, postavy i samotného autora knižní ságy.