KVÍZ: Phoebe Bufetová slaví šedesátku. Co víte o Lise Kudrow a seriálu Přátelé?

Smraďochu, smraďochu, proč tě číčo nekrmí? To jsou slova jedné z uši drásajících písní Phoebe Bufetové ze seriálu Přátelé, kterou geniálně ztvárnila Lisa Kudrow. Měla to štěstí, že v Přátelích hrála od začátku jejich vysílání v roce 1994 až do roku 2004, kdy se dobrodružství šesti kamarádů uzavřelo. V deváté a desáté řadě tohoto televizního fenoménu dostávali představitelé hlavních rolí milion dolarů za epizodu. Kudrow, která 30. července slaví 60. narozeniny, se tak stala jednou z nejlépe placených hereček všech dob. Otestujte si v našem kvízu, co všechno o ní a Přátelích víte.

Populární seriál Přátelé. Lisa Kudrow je úplně vpravo. | Foto: se svolením TV Nova