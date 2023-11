KVÍZ: Hlavně nenápadně! Milovali jste seriál Návštěvníci? Otestujte své znalosti

Od chvíle, kdy se expedice Adam 84 vedená akademikem Richardem vypravila do minulosti, aby zachránila planetu Zemi, uplynulo už 40 let. Ačkoli její mise dopadla jinak, než si všichni představovali, a lidstvo nebylo ohroženo ani tak neznámým tělesem putujícím vesmírem jako chybou Centrálního mozku lidstva (CML), dobrodružstvími Návštěvníků žily a žijí generace televizních diváků. Legendární seriál vstoupil na obrazovky 5. listopadu 1953. Co o něm víte?

