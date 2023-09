KVÍZ: Ladislav Fuks by oslavil 100 let. Jak dobře znáte film Spalovač mrtvol?

Spisovatele Ladislava Fukse proslavil mimo jiné film Spalovač mrtvol, který podle jeho novely natočil režisér Juraj Herz. V hlavní roli snímku, který byl navržen na Oscara za rok 1969, exceloval Rudolf Hrušínský. Natáčení probíhalo v několika krematoriích a podle pamětníků nebylo jednoduché. Bylo léto a v rakvích kolem filmového štábu ležely skutečné mrtvoly. Jejich zápach sice produkční zaháněl deodorantem s lesní vůní, ale i tak se všichni snažili, aby to měli rychle za sebou… Autor knižní předlohy a spoluautor scénáře filmu by 24. září oslavil 100. narozeniny. Co víte o jeho Spalovači mrtvol?

Hlavní roli ve filmu Spalovač mrtvol bravurně ztvárnil Rudolf Hrušínský. Vzpomenete si, jak se jeho postava jmenovala či kdo si zahrál jeho manželku? | Foto: se svolením České televize