Dvacet let po zkáze civilizace. Zpustošená města, zřícené domy, nakažení zombie a zákeřná houba, jež parazituje na lidské tkáni. Pustinou amerických měst prochází drsňák Joel, následován čtrnáctiletou Ellie, kterou má vyvést z karanténní zóny do bezpečí. Co začalo jako malý kšeftík, se ale postupně mění ve vysilující pouť Spojenými státy. Jsou odkázáni jeden na druhého, navzájem se ale moc nemusí, navíc Ellie má v těle zárodek infekce. Přesto musí k sobě najít cestu, protože je to jediná možnost, jak přežít.

Dívá se i Elon Musk

Seriál The Last of Us sklízí od prvního dílu zasloužený úspěch. Na druhý díl se hned po zveřejnění podle HBO dívalo přes 5,7 milionu diváků (a třeba týden po zveřejnění měl zase první díl už osmnáct milionů vidění). Také recenze jsou oslavné. „Neúprosná podívaná. Autoři vytvářejí děsivé scénáře a momenty, které střídají dojetí, jemný humor i tragično," hodnotí třeba CNN.

Podle portálu IndieWire je seriál „lepší, než jakákoli jiná adaptace videohry, na kterou si právě vzpomenete.“ A velkou budoucnost nastínil seriálu filmový magazín Variety. „Seriál, který skončí mezi nejlepšími televizními pořady dějin,“ uvádí.

Na prestižním webu Rotten Tomatoes dostal projekt od kritiků hodnocení 97 procent a server společně s časopisem Rolling Stone jej prohlásily za další velký hit HBO.

Chválou nešetří ani známé osobnosti. Seriál pohltil například miliardáře Jeffa Bezose nebo majitele Twitteru Elona Muska. Na sítích se přetřásá i ústřední mykologický motiv a vedou debaty o tom, zda je možné, aby houby takto děsivě parazitovaly na lidech.

Efektní úvody

Existuje řada videoher, které doputovaly na filmové plátno či streamovací platformy, namátkou třeba Resident Evil, Warcraft, Lara Croft: Tomb Raider, Ježek Sonic nebo Mortal Kombat. Jen málokdy ale mají jejich adaptace tak podařený look a pevně uchopenou dramatickou linku, s níž se navíc autoři nebojí volně nakládat - jako právě v případě seriálu z produkce HBO.

Dlužno říct, že hru od společnosti Naughty Dog určenou pro platformy PlayStation uchopili její autor Neil Druckmann a Craig Mazin (držitel Emmy za sérii Černobyl) vskutku originálně a s citem pro žánr i psychologii postav. Nesoustředí se jen na akční a děsivé momenty, ale věnují se pečlivě charakterům a emocím. Důmyslně pracují s atmosférou, prostředím a pointami. „Na tohle neexistuje lék,“ oznámí zkušená profesorka mykologie policejnímu šéfovi a klade třesoucí se rukou šálek čaje na stůl. „Tak co máme dělat?“ žádá zoufalý muž o radu. A žena pronese: „Bomby. Vybombardujte tohle město.“

Každý díl má před titulky působivý úvod, který vtáhne diváka do děje, posouvá příběh a proniká hlouběji do postav. Jednou ze zásadních změn oproti hře je přenos infekce. Autor původní předlohy nechal Cordyceps šířit kromě kousnutí také sporami ve vzduchu, ty ze seriálu vypadly. Nakažení mají místo toho v ústech úponky, kterými se spory přisají na člověka a tím jej nakazí.

Postapokalyptický vizuál má svou sílu – pustá města vyhlížejí jinak v noci a jinak ve dne. Mezi popadanými mrakodrapy, převrácenými auty a zbytky stojící zástavby, jíž se zmocnila příroda, létají hejna ptáků, ze země trčí přetrhané kabely a na kavárenských stolcích pohlcených lišejníkem se chvějí opuštěné sklenky. Není divu, že seriál oceňují kromě skalních fanoušků hry také diváci, které svět videoher nijak nepřitahuje a kteří běžně sci-fi nevyhledávají.

Skvělí herci

Velký podíl na úspěchu seriálu má pečlivý casting a herci. Většinu děje táhnou v rolích Joela a Ellie Pedro Pascal a Bella Ramseyová, která sbírala herecké zkušenosti už ve třinácti v seriálu Hra o trůny. Výborně v příběhu fungují i další aktéři – Anna Torvová jako Tess, Nico Parkerová v roli Joelovy dcery Sarah nebo Gabriel Luna jako Joelův bratr Tommy.

„Jsem úplně ohromený tím, kolik lidí se na putování Joela a Ellie napojilo," řekl tvůrce videohry a scenárista Neil Druckmann, kterému už producenti potvrdili natáčení další řady.

Druhou sérii odkleplo HBO v lednu, má pokrývat pokračování videohry. „Silný příběh má v každém případě i pokračování, je obsáhlejší a temnější. Těšíme se, že se pustíme i do něj. Možná bude ale dvojku nutné kvůli rozsahu rozdělit a natočit místo jedné řady dvě. Mezi oběma díly je velký časový skok. V dnešní době to ale už pro filmaře není žádný problém. Make-up umí zázraky, takže stárnutí postav nás netrápí,“ poznamenal Mazin.

Ať už bude další řada jedna či rovnou dvě, ústřední hrdinové mají zatím jasný cíl: Vydržet a přežít. Přesně tak se jmenuje i očekávaný pátý díl.

Rozdíly



• Autoři seriálu The Last of Us pozměnili některé vztahy a detaily příběhu. Hned první najdeme v úvodu, kdy sledujeme rozhovor vědců v televizní debatě ze 60. let, kde jeden z nich varuje před pandemií a hrozbou parazitických hub. Daná scéna byla napsána pouze pro filmovou adaptaci, ve hře není.



• Když se děj přesune do roku 2003, těsně před vypuknutí apokalypsy, Joelova dcera Sarah zde oproti videohře dostává větší prostor. Sledujeme ji ve škole, u sousedů nebo cestou do opravny hodinek, což herní příběh nenabízí. V seriálu ale použili tvůrci identickou značku hodinek, jakou Sarah věnovala otci i ve hře.



• Rozdílné je i časové zasazení. Hra začíná v roce 2013 a po prologu se posune o dvacet let dál, do roku 2033. Seriál startuje v roce 2003, poté se děj přesouvá do roku 2023.



• Joela a jeho bratra scenáristé seriálu na rozdíl od hry zcela rozdělili a ponechali v ději bez vzájemné komunikace.



• Ve hře zůstává vztah mezi Joelem a Tess spíše otevřený, seriál naznačuje, že je mezi oběma postavami více než jen kolegiální či přátelské pouto.