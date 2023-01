Je dvacet let po apokalypse a zániku moderní civilizace. Lidstvo decimuje houbovitý parazit, který mění lidi v maniakální příšery. Nadějí pro spásu světa je čtrnáctiletá Ellie, která by mohla být klíčem k nalezení vakcíny, jelikož si její tělo podle všeho vybudovalo imunitu. To by ji ale nejdříve musel přeživší Joel, jehož trápí démoni z minulosti, propašovat z nebezpečné karanténní zóny přes celé Spojené státy, kde jde o život každou sekundu.

Trailer seriálu The Last of Us, který je adaptací stejnojmenné videohry:

Zdroj: Youtube

Takový je ve stručnosti děj oceňované videohry The Last of Us. Nyní si milovníci postapokalyptických hororových příběhů přijdou na své i u stejnojmenného seriálu, který je adaptací hry. První díl série platforma HBO zveřejnila v noci na pondělí. A diváci i kritici zůstali v šoku - jde podle nich o zřejmě nejlepší podobný počin v dějinách.

Do hlavních rolí byli obsazeni Pedro Pascal (Joel) a Bella Ramseyová (Ellie), scénář společně napsali autor původních videoher Neil Druckmann ze studia Naughty Dog, a Craig Mazin, který má na svědomí vysoce oceňovaný seriál Černobyl. Soundtrack k seriálu vytvořil autor původní hudby k videohře Gustavo Santaolalla.

Fakt máme hrát tohle? Chazellův snímek Babylon zaskočil i Brada Pitta

Už tato sestava podle kritiků zaručila, aby měla nová série HBO našlápnuto k hitu, ovšem po zveřejnění první epizody jsou diváci u vytržení. „Tím, že si ponechal nejnávykovější aspekty zbožňované předlohy, zatímco hlouběji rozvíjí příběh, se seriál řadí mezi nejúžasnější adaptace videoher v dějinách,“ zní nyní hlavní recenze na portálu Rotten Tomatoes, kde v hodnoceních sérií diváci ocenili na 96 procent. Na československém portálu filmových fanoušků ČSFD diváci seriál ohodnotili kolem 95 procent.

Hlouběji do příběhu

Jako nejlepší adaptaci videohry v dějinách označují seriál i recenze stanice BBC či USA Today. „Napsaná podle předlohy megahitu z PlayStation, o muži a dospívající dívce, kteří cestují křížem krážem přes USA v době zombie apokalypsy, je tato show z dílny HBO výrazným úspěchem. Jde o věrnou adaptaci ve všech ohledech, od vzhledu, před hudbu až po emoce, přičemž zejména rané epizody navazují na hru ve stejném rytmu,“ píše BBC.

Největší ocenění si v recenzích seriál vysloužil za to, jak věrně se drží své předlohy. „Toto pojetí videohry od HBO konečně odpovídá na otázku, co by se stalo, kdyby velkorozpočtová televizní nebo filmová adaptace zůstala věrná zdrojovému materiálu a dokonce by opakovala stejné scény a repliky. Protože to je přesně to, co show dělá. V její první sezoně lze najít scény, které jsou opakováním klíčových scén ze hry. Lidé, kteří ji znají nazpaměť, budou pravděpodobně schopní si některé repliky odvykládat zároveň s herci. Hru jsem hrál mnohokrát a když jsem při sledování seriálu slyšel repliky, které znám zpaměti, cítil jsem se jako nějaký starý divadelní herec“ ocenil komentátor listu The Washington Post.

Kulturní bomby roku 2023: Ikonická skupina Kiss v Praze i otec atomovky v kině

Kritici pak kromě skvělé adaptace oceňují, že tvůrci v určitých epizodách přirozeně rozvedli motivy, které zůstaly v původní hře upozaděné. „Videohra má epizodický charakter, přičemž většina lokací obsahuje dílčí děj načrtnutý v upomínkách, které hráč najde. Show na nich staví a převádí je do ucelených příběhů. A právě zde, kde si mohou Druckmann a Mazin dovolit být z hlediska tvůrčí licence nejodvážnější, The Last of Us skutečně září,“ píše BBC.

Třetí epizoda například rozvádí příběh postavy Billa (hraje ho Nick Offerman), a podle recenze jej zobrazuje nanejvýš citlivě a v souladu s hlavní myšlenkou příběhu. „Je napsaná a zahraná tak skvěle, že vás opravdu složí,“ nešetří chválou recenze portálu USA Today.

Porovnání záběrů z původní hry a nového seriálu:

Úžasná volba herců

Oslavovaný je rovněž casting. „Ramseyová a Pascal v hlavních rolích jsou fantastičtí, skvěle vybraní pro své postavy, do kterých úžasně zapadli, a překypují vzájemnou drzou chemií v každé společné scéně,“ píše USA Today.

Jak doplňují recenze BBC či Digital Spy, pro televizní diváky může být drobné zklamání to, že v některých momentech jsou scény seriálu až příliš počítačovou hrou. Přesto si podle komentátorů seriál zamilují i ti, kteří hru nikdy nehráli. „Nováčci si jej užijí stejně jako ostatní, protože pro jeho sledování není absolutně nutné mít jakékoliv znalosti původního příběhu,“ dodává recenze portálu Digital Spy, která kromě castingu oceňuje i hudební a zvukovou stránku seriálu, včetně typických zvuků, které vydávají infikovaná monstra.