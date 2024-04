Po Manželích Stodolových a Metodě Markovič míří k divákům další skutečný vrah ve filmové verzi, tentokrát Viktor Kalivoda. Typickou detektivku ale nečekejte. Film Lesní vrah je zatěžkávací zkouškou, zejména pro ty méně trpělivé. Tenhle pokus o ponor do hlavy a pocitů antihrdiny si užije vskutku málokdo.

Michal Balcar jako vrah Kalivoda | Foto: se svolením Vernes

Reálné zločiny, zejména pak vraždy, tvůrce i diváky přitahují, to je známá věc. Ve filmové adaptaci je lze uchopit různými způsoby. Například jako klasickou krimi, kdy jsme svědky pátrání, ale víceméně známe základní fakta případu, nebo jako psychologickou studii vrahovy osobnosti (Já, Olga Hepnarová nebo Manželé Stodolovi). Odtud je už jen kousek k tzv. observačnímu filmu, pro nějž se rozhodl autor scénáře k Lesnímu vrahovi Zdeněk Holý.

Útržky života

Ve svém minimalistickém podání sleduje s malou odbočkou poslední rok života jednoho ze známých sériových vrahů, Viktora Kalivody. Osmadvacetiletý mladík zastřelil v roce 2005 v lese nejprve dva a poté dalšího náhodného kolemjdoucího. Nešlo o cílený výběr, oběti byly – jako v řadě jiných případů – zkrátka ve špatný čas na špatném místě.

Trailer k filmu Lesní vrah:

Zdroj: Youtube

Samotný životní příběh Kalivody byl poměrně spletitý, tvůrci filmu z něj nicméně vybrali jen jakési torzo útržků, skrze něž se snaží nahlížet do jeho duše a snad i motivací k činům. Jsme svědky jeho úspěšné účasti v televizní soutěži Chcete být milionářem, osobního zápasu se sebou samým (touha po vraždách?), během nějž sledujeme několik jeho marných pokusů o sebevraždu, bezcílného toulání lesem, přípravy na vraždy formou tréninků na střelnici, několika cest metrem a konečně vražd samotných.

Observace se omrzí

Na minimalistické observační metodě jistě není nic špatného a pro režiséra Radima Špačka to určitě byla zajímavá tvůrčí výzva. Je ovšem dobré najít klíč, který by umožnil funkční interakci s divákem. Což se v tomto případě nedaří. Problém je už v tom, že nejde o nijak vynalézavý styl vyprávění, navíc je scénář nešťastně postavený. Se zvolenou sérií observačních pohledů a minimem dialogů jednoduše nevystačí až do konce. K tomu, aby se divák do hlavy antihrdiny (a potažmo filmu) mohl vnořit, schází více podnětných detailů, které by naznačily o Kalivodovi trochu více.

Z dostupných archivních pramenů vyplývá, že mladík navzdory vysokému IQ (130) třikrát nedokončil studium vysoké školy, opouštěl partnerky a trpěl pocity izolace a nedostatečnosti. Jistou roli v tom patrně sehrál i fakt, že jeho rodiče byli naopak úspěšní ve svých profesích: otec vysoce postavený voják z povolání, matka lékařka. Film z toho neukáže téměř nic, nebo jen nepatrné minimum, jež snadno unikne divácké pozornosti, která po opakovaných záběrech na hrdinu z různých úhlů při lesních toulkách či jízdě hromadnou dopravou začne po jisté chvíli umdlévat.

Obraz a zvuky fungují

Špaček si pomáhá budováním atmosféry, výraznou roli tu hrají zvuky lesa: listí, potoka či větví, působivá je kamera moldavského filmaře Olega Mutua, který je podepsán mimo jiné pod ceněným rumunským snímkem 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. Dobře vybrané lokace a jejich poetické snímání v polocelku či panoramatech (třeba Chmarošský kamenný viadukt) patří ve filmu k největším kladům.

Michal Balcar (kterého jsme mohli vidět například v menší roli v pohádce Hodinářův učeň) je Kalivodovi fyzicky trochu podobný, a to včetně znepokojivého pohledu temných očí, s nímž umí zacházet. Přesto mu scénář ani režie nedaly vzhledem k minimalistickému konceptu moc šancí projevit se víc. Což se týká i závěrečného vyšetřování, kdy Balcar alias Kalivoda na otázky ohledně motivací k činu opakuje svou mantru: „To není vaše věc.“

A tak je navzdory všemu zmíněnému divák odsouzen k trpnému sledování obrazů, jež se příliš nemění a jež ve zvoleném setrvačném tempu bez gradace nenabízí mnoho emocí ani úvah o muži, který vraždil. Je ale zjevné, že právě k tomu nejspíš vybízet měly.

Hodnocení Deníku: 40 procent