Rok co rok se pečou na horkém slunci, přesto se paličatě vrhají do filmového kotle. V pátek startuje Letní filmová škola Uherské Hradiště a slaví jubilejní padesátku. Diváky láká z různých důvodů. Je snazší se tam dostat do kina a utratí méně než na karlovarském festivalu. Letos má být navíc vylepšený systém vpouštění do sálů, více repríz i kinosálů. Vedle tradičního intelektuálního programu nabízí i nekorektní a ulítlé akce, cimbálovku, debaty, literární stan, virtuální realitu a tvůrčí dílny pro děti. Deník přináší tipy toho, co na akci, která začíná už tento pátek, rozhodně nevynechat.

Tváře Letní filmové školy Uherské Hradiště

Tři muži

Jeho kariéra ani kreativita se prakticky nedají obsáhnout. Jiří Suchý prolíná se svou hravou poetikou všemi uměleckými scénami a na festivalu při zahájení převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Jako součást jemu věnované pocty lidé uvidí mimo jiné jeho celovečerní režijní debut, experimentální Nevěstu z roku 1970. (Sluší se dodat, že druhou cenu pro Jana Kačera, který se festivalu nedožil, převezme v zastoupení jeho dcera Adéla Kubačáková.)

Čím se liší fakt od faktu prezentovaného čtenářům? Je Chladnokrevně od Trumana Capoteho vážně prvním románem non-fiction? K čemu je reportérovi dobrá hodně dlouhá šála? I o tom je nová kniha polského spisovatele a novináře Mariusze Szczygieła Fakta musí zatančit, který o ní, ale i o spoustě dalších věc,í bude rozprávět na filmové škole.

Kromě toho, že se svou partou Tata Bojs rozezní v sobotu Masarykovo náměstí, představí Milan Cais i zbrusu nový dokument, který o kapele natočil Marek Najbrt. Jmenuje se tata_bojs.doc, měl premiéru ve Varech a není to ani trochu nudný kousek. Žádné mluvící hlavy ani pouhé záznamy z koncertů, nýbrž hravá a nápaditá podívaná. Samozřejmě se skvělou hudbou. A nebude to jen 220 Travoltů.

| Video: Youtube

Tři ženy

Přijedou představit své filmy, divadelní inscenaci i hudbu. „Známe jednoho fénixe, který během natáčení vstal z popela a absolvoval léčbu,“ říká herečka Tereza Ramba, která přiveze film Zápisník alkoholičky a bude diváky (hlavně divačky) varovat před pitím. Asistovat jí u toho bude autorka knižní předlohy Michaela Duffková.

Její kolegyně Jana Plodková připomene v kinech neprávem opomenutý snímek Němá tajemství, který s citem nahlíží do nesnadných vztahů tří žen k jednomu muži i sobě navzájem. S Alenou Dolákovou představí na zahájení novinku Šimona Holého Hello, Welcome (natočenou v kulisách karlovarského festivalu) a navrch přiveze inscenaci svého domovského Divadla Na zábradlí – Freudovo pozdní odpoledne.

A do třetice - první dáma slovenského popu Jana Kirschner. V roce 1999 zbourala žebříčky albem V cudzom meste, za které získala ceny Umělec roku a Album roku. Ve stejném roce vyhrála Slavíka v kategorii Zpěvačka roku, dnes má na poličce už čtyři. Letos vydala po deseti letech album Obyčajnosti, které vznikalo v Londýně během covidové pandemie. Před svými fanoušky to rozbalí na Kolejním nádvoří.

| Video: Youtube

Dvě filmová esa

Prsatá trafikantka, bezohlední paparazzi, noční fontána di Trevi, fantazie i vzpomínky. Filmovka si jako dárek k padesátinám nadělila Federica Felliniho. Připomene mimo jiné Amarcord a Sladký život a v extra přednášce se ohlédne za specifiky jeho tvorby.

Modrý samet, Zběsilost v srdci, Mulholland Drive. A samozřejmě Městečko Twin Peaks. Filmy Davida Lynche jsou už přes padesát let přijímány s rozpaky, občas s nepochopením, ba i opovržením. Přesto jsou to osobitá mistrovská díla, jež prověřil čas. Některá (Mazací hlava, Modrý samet) festival připomene.

Vlny v moravské rovině

Přijel, viděl a zvítězil. Divácký vítěz z karlovarského festivalu, film Vlny míří do Hradiště. Snímek Jiřího Mádla byl letos ve Varech událostí číslo jedna a ještě před premiérou v kinech si ho užijí i zdejší diváci. Příběh party odvážných redaktorů ze zahraniční redakce Československého rozhlasu v dramatických dnech roku 1968 promítnou organizátoři na závěr filmové školy. Přijedou samozřejmě i režisér a vybraní herci.

| Video: Youtube

Návrat k legendám

Té krátké výbojné éře se říká Nový Hollywood. Mladí filmaři, kteří ji ovládli, udělali v dosavadním filmovém průmyslu na konci 60. let pěknou paseku. Byl to konec opulentních muzikálů, biblických eposů a tupých veseloher. Zato se zrodily filmy, jejichž kouzlo přetrvalo dodnes. Například Bezstarostná jízda (1969). Proslýchalo se, že Dennis Hopper, Peter Fonda a Jack Nicholson nekouřili jointy před kamerou jen naoko, možná ale právě proto má tahle road movie tak autentický náboj. Kromě ní si můžete na filmové škole dát i legendární komedii Harold a Maude (1971) nebo mrazivou alegorii Vysvobození (1972).

close info Zdroj: se svolením LFŠ zoom_in Bezstarostná jízda připomene éru Nového Hollywoodu

Podivuhodné světy Karla Zemana

Byl iluzionistou velikosti Georgese Mélièse, s nímž jej mimochodem ve světovém tisku často srovnávali. Uměl pomocí jednoduchých triků vytvářet nové světy, případně se dotýkat těch starých a skoro zapomenutých. Už v roce 1946 vyhrál v Cannes cenu za nejlepší loutkový film (Vánoční sen) a od té doby jeho hvězda stoupala. I na odkaz Karla Zemana v Hradišti dojde.

Euro-burani

Chlastání i chvástání. Festival letos nabízí svérázný pohled do duše remcajícího Evropana, jemuž leží v žaludku kromě jiného přemoudřelí „cizáci“. Nevelký, ale podnětný exkurz do euro-buranství přináší několik lokálních filmových hitů, každý z jiné země. Slovy dramaturgů půjde o „nejsofistikovanější, ale i nejpřízemnější a nejzrůdněji humpolácké či fekálně zhůvěřilé kusy“. Jaké? Tak třeba německé Kožené kalhoty vs. Saint Tropez nebo americký New Kids Turbo. Co víc dodat? Nenechte si ujít půlnoční projekce ve Sportovní hale.

close info Zdroj: se svolením LFŠ zoom_in New Kids Turbo uvidíte na půlnoční projekci

Kdo je benši

Už jste tohle slovo slyšeli? Pokud ne, žádné obavy, na Letní filmové škole pochopíte. Benši jsou spojeni s érou japonské němé kinematografie, kdy během projekcí doprovázeli filmy strhujícími performativními výkony. Jejich mistrovství připomene během dvou promítání v Uherském Hradišti Ičiro Kataoka, přední současný mistr této umělecké disciplíny, a popsat se to nedá, je třeba ho vidět. Jeho zásluhou je v Evropě neobvyklá tradice živá i nyní. Vystupoval v desítkách zemí a doprovázel bezmála čtyři sta filmů japonské i západní kinematografie. Obě projekce s ním doprovodí japonská pianistka Reiko Emuraová.

Diváci sobě

Padesátka je úctyhodné číslo, a tak v rámci oslav diváci letos dostali bonus. Z daného předvýběru od dramaturgů si mohli vybrat, které filmy z uplynulých dekád filmovky chtějí vidět v tradičním Letňáku na Masarykově náměstí. A kdo že se dostal do čestné společnosti v hlasování více než sedmi stovek diváků? Tak například snímky Marečku, podejte mi pero!, Účastníci zájezdu, Kurvahošigutntag, Samotáři nebo loňská černá komedie Přišla v noci. Tak si je spolu s dalšími radovánkami užijte! Klidně až do rána…