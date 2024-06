V hlavě 2

od 18. 7.

V hlavě 2, další křehký příběh o emocích v naší hlavěZdroj: se svolením Falconu

Vzpomínáte na okouzlující animovaný příběh o dívence vytržené ze starého života, jejích emocích a o tom, co se děje v její hlavě? Na plátna teď přichází pokračování, v němž autoři z Pixaru nabízejí v dívčině hlavě novou emoci. Radost, Smutek, Vztek, Nechuť a Strach to zatím měly pěkně pod kontrolou, teď jde ale do tuhého – na dveře klepe neurvale Úzkost. Staří známí jsou v rozpacích, co s tímhle nevítaným hostem? Zvlášť když nezůstane jen u něj? První trailery nasvědčují tomu, že autoři scénáře Meg LeFauve a Dave Holstein přišli opět s originálními nápady a že bude na co se dívat a čím se dojímat. Což platí nejen pro děti, ale i pro rodiče.