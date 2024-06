Letní filmová klasika

Během července a srpna se nabízí návštěva zavedených filmových festivalů, jako jsou Karlovy Vary International Film Festival (28. 6. – 6. 7.) a Letní filmová škola v Uherském Hradišti (26. 7. – 1. 8.). Do Varů se chystají hvězdy Viggo Mortensen, Clive Owen, Daniel Brühl či Steven Soderbergh a v Hradišti se opět můžete těšit na „master classes“ tvůrců a přednášky o historii a teorii filmu, takže to bude i letos stát za to.

