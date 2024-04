Ledabyle načrtnuté postavy i zápletka, absence humoru a originality, chorvatské kulisy. Zdá se vám to povědomé? Je to bohužel tak, na televizní obrazovky doputoval další žánrově nezvládnutý a nenápaditý seriál z dalmatského pobřeží. Po projektu Na vlnách Jadranu a Policie Hvar nás bude osm večerů nudit seriál s dvojsmyslně míněným titulem Lež na pláži.

Josefína Prachařová a Rozálie Prachařová v seriálu Lež na pláži příliš nevynikají | Foto: Profimedia

Pro české seriálové tvůrce patrně neexistují jiné lokace. Proč taky, když Chorvatsko je za rohem, stačí přejet se štábem jinam a obměnit kostýmy a herce.

Přesně to tvůrci novinky (režisér seriálu Na vlnách Jadranu Vojtěch Moravec a jeho manželka, herečka Sandra Nováková, jež tu má samozřejmě roli) udělali. Bez většího autorského snažení a alespoň minimálních dramaturgických zásahů ze strany televizní stanice.

Zápletka je nenápaditá a hloupá, a tak není divu, že nedrží fazónu. Děj se odehrává v jistém chorvatském hotelu na pláži, kde se potkávají tři mladé blondýnky, přičemž každá řeší své „problémy“. S macechou, bohatým otcem, milostným rozchodem či nešikovností na postu delegátky. V podstatě je to jedno, protože žádné z těchto klišé nedokázali autoři čímkoli novým osvěžit.

Zcela jiné potíže má mezitím kdesi v Praze trio rvavých IT mladíků, kteří navyšují svá konta díky úspěšnému start-upu. Jedné mimořádně dobré noci, kdy čísla stahované aplikace stoupají, se baví soutěží, kdo dřív hackne semafory a během „zábavy“ se náhodně napojí na kšeftování se státními zakázkami spojené se jménem mocného politika. Korupci v euforii oficiálně nahlásí, načež druhý den uprostřed kocoviny zjistí, že namísto vděku po nich jde policie. A tak zdrhnou - kam jinam než do Chorvatska, do nám známého hotelu a pod falešnou identitou…

Už zase Češi a řízky

Divákovi nezbývá než sledovat, kdy a jak se jedno trio potká s druhým a jak zábavné to případně bude. Zatím scenáristé mnoho nepředvedli, a to jak ve fabulaci, tak v humoru. Přibyly jen další otřepané šablony jako věčně nespokojení čeští turisté s řízky v rukou a touhou skončit navzdory mořskému pobřeží u bazénu. Tahle paušalizace už sice nějaký čas neplatí, navíc je filmově okoukaná, to je ale v tomto případě ještě to nejmenší zlo.

Mohla to být crazy, parodie i romantická podívaná s hezkými obrázky. Není to ovšem ani jedno z toho, jen jakási beztvará podívaná, u které se člověk po většinu času nudí. Není pro nikoho, ani pro mladé (na které se možná cílilo), a už vůbec se tu nectí řemeslo: dialogy jsou nahozené a nesnesitelně upovídané, pointy chybí, střih vázne a režie jako by nebyla.

Moravec nevidí hereckou faleš, absenci humoru ani temporytmus vyprávění. Zřejmě bylo toho slunce uprostřed dovolenkového natáčení na všechny příliš.

Medvědí služba hercům

Zkušení herci by si nejspíš v téhle nudné šlamastyce poradili, mladí herci v tom ale nešťastně plavou. Lépe si vede pánská sestava (Radek Melša, Daniel Kadlec a Filip František Červenka), která má větší energii. Dívky jsou na tom o dost hůře, předvádějí buď jen to, že umí tančit, házet zdvihat obočí nebo koulet očima nad svým údělem. Vyjádřit jakékoli emoce se jim prakticky nedaří. Není jim co závidět, neboť jsou navíc všechny dcerami známých rodičů.

Nejlépe je na tom Josefína Prachařová, která je alespoň občas kreativnější, její sestra Rozálie Prachařová a Sofie Höppnerová (dcera Ivany Jirešové) v jednotlivých scénách spíše bezradně existují, aniž by jim v tom režisér jakkoli pomohl. Spoluautorka scénáře Sandra Nováková si napsala zhýčkanou druhou ženu podnikatele a otce jedné z dívek a s jeho představitelem Martinem Trnavským bez námahy naplňují další klišovitý pár.

Upřímně - pro začínající herečky to nebyla právě nejšťastnější volba, jak se zviditelnit. Nejspíš mají i na víc, Sofie Höppnerová to ukázala v seriálu Adikts a všechny tři pak také ve vlastním osvěžujícím představení Vina vína v Divadle v Celetné. Tímhle odbytým plážovým projektem se ale asi jednou v životopisech chlubit nebudou.

Na rozdíl od seriálu Vytoč mého agenta, který teď rovněž běží na Primě a jenž má naopak nápad a dobré zpracování, tady ukazuje televizní šmíra, co umí.

Hodnocení Deníku: 20 procent