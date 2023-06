Zdroj: se svolením České televize

Role manželů si skuteční manželé Josef Abrhám a Libuše Šafránková znovu zahráli v Bočanově povedené komedii Svatební cesta do Jiljí (1983). (Herci se vzali už v roce 1976.) Dlužno dodat, že předsvatební plavba lodí po řece byla hereččiným vodáckým křtem. Řeku sjížděla poprvé v životě a ve scénách, kdy si neví s pádlováním rady, nemusela nic předstírat.

Abrhám se Šafránkovou později vzdali Svatební cestě do Jiljí hold, když se shodli na tom, že pokud by si měli pustit nějaký film ze společné tvorby, byl by to právě tento.

Zdroj: Youtube