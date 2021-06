Zemřela herečka Libuše Šafránková. Oblíbené Popelce bylo 68 let

Věčná Popelka. Ta role jako by jí dávala punc nesmrtelnosti. O to hůře se přijímá zpráva, že včera Libuše Šafránková zemřela. Bylo jí 68 let.

Herečka Libuše Šafránková (* 7. 7. 1953, † 9. června 2021) | Foto: Profimedia