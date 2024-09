Proslavila ji krása, role i milenci. Zejména pletky s říšským šéfem propagandy Josephem Goebbelsem. Ty se jí spolu s kariérou v německém filmu staly po válce osudnými. Ve vězení strávila přes 1,5 roku a nálepky kolaborantky (přestože jí nebyla kolaborace zcela jasně prokázána) se nezbavila do konce svého života.

Raketový nástup její kariéry byl ukázkový, už v pětadvaceti letech natáčela několik filmů ročně – u nás a záhy i v Německu, v 50. letech v Itálii a ve Španělsku. Byla pracovitá a cílevědomá, drilovala jazyky a výslovnost. Ve 30. letech z ní byla hvězda německé filmové společnosti UFA. A jak je v našich krajích zvykem, vysloužila si za to závist mnohých hereckých kolegů… Jen ty největší osobnosti s nadhledem jí rozuměly. „Měla jsem vždycky Lídu moc ráda, přestože jsme byly velké konkurentky. Ale nikdy jsme proti sobě neintrikovaly, a to je v showbyznysu velmi řídký jev,“ shrnula Adina Mandlová ve svých memoárech.

„Neubránila jsem se“

U mužů se vzhledem ke své kráse (i jisté naivitě) těšila mimořádnému zájmu. Zamiloval se do ní Karel Lamač i Vlasta Burian, okouzlila německého herce Gustava Fröhlicha i Adolfa Hitlera. Ten za ní v době její úspěšné éry v Německu docházel do ateliérů a skládal jí nemotorné komplimenty. „Měl divné studené oči, když se na mě podíval, projel mnou hrozný pocit,“ tvrdila herečka v rozhovorech s Josefem Škvoreckým z roku 1982 (Případ Lída Baarová).

Přesto jí to nebránilo chodit k němu na "čaje". O koncentračních táborech se tu nemluvilo. „Až když jsem slyšela o Křišťálové noci, říkala jsem si, bože, co to dělají? Vždyť já měla spoustu židovských přátel v Praze, Hugo Haase a další. Dnes už o všech těch zvěrstvech víme, tehdy mi to ale nedocházelo,“ shrnula se svou naivitou Baarová.

Největší zájem o ni ovšem jevil říšský ministr propagandy Joseph Goebbels. „Byl vzdělaný, chytrý, ctižádostivý. Taky sarkastický. Jediný intelektuál mezi nimi. Svým způsobem mi imponoval. Jeho zájem o mne se projevoval víc a víc, různými pozváními, poklonami, květinami k premiérám. Na všechny moje premiéry chodil, kruh se kolem mne stále více a více svíral. Bránila jsem se…, ale neubránila,“ řekla o vlivném ctiteli, kvůli němuž odolala i nabídce podepsat smlouvu s Hollywoodem.

Skandální milostný vztah však neměl dlouhého trvání, Goebbelsova manželka Magda nelenila a pilně vše donesla Hitlerovi. Ten byl hluboce rozhořčen i dotčen, ministrův návrh, že odejde s Lídou jako velvyslanec do Japonska striktně odmítl, a nechal poslat českou herečku zpátky do Čech. Zákaz se kromě Josephovy postele a náruče vztahoval i na německá filmová studia.

Padlý anděl v modrém

Ani doma ale herečka nelenila. Prozíravě udržovala vztah s ministrem protektorátní vlády Jaroslavem Kratochvílem, s dvojitým agentem Paulem Thümmelem i Františkem Teunerem, českým lékařem, členem extrémní organizace Vlajka a nacistickým kolaborantem.

Nejvíce domácích filmů natočila ve 30. letech, její parketou byly převážně svůdné romantické dívky (Madla z cihelny, Zlatá Kateřina, Švadlenka). Zajímavější herecké příležitosti jí dal Otakar Vávra - v dramatu Panenství si zahrála životem zkoušenou prodavačku, v populární komedii Dívka v modrém prokázala svůj komediální talent, v historickém snímku Turbina se úspěšně představila jako dcera majitele krachujícího podniku, která ve složité sociální situaci marně odolává ranám osudu.

Když přišel rok 1945, obvinění z kolaborace a vyčerpávající vyšetřování na pražské Pankráci ji neminulo. Ve vazbě byla více než 1,5 roku, v prosinci 1946 ji propustili. Jak zaznělo v pořadu stanice Plus v ČRo (12. 9. 2019), veřejný žalobce to vysvětlil následovně: „Nebylo prokázáno, že se obviněná Lída Baarová dopustila udavačství, ani že podporovala nacismus spoluprací s gestapem nebo SD. Její styky s Goebbelsem a Hitlerem nespadají do doby zvýšeného ohrožení republiky…“

Casting na popravu

Bylo to pro ni těžké období, mimo jiné i proto, že jí zemřela matka – jako následek jednoho z poválečných výslechů, a poté spáchala sebevraždu její sestra, herečka Zorka Janů. Neunesla tíhu břemene, které poté, co se Lída stala nežádoucí, padlo i na ni. Zůstal jí jen otec, přežíval ale s vážnými zdravotními problémy. Svůj život nakonec dožila po smrti manžela v rakouském Salcburku, v osamění, jen se vzpomínkami a krabicí filmových fotek.

Její dramatický příběh lákal filmaře, divadelníky i literáty. Josef Škvorecký s ní sepsal knihu Útěky (1983), vycházející z jejích barvitých vzpomínek na začátky kariéry, slavné večírky u Miloše Havla, natáčení v předválečném Berlíně, na Goebbelse i obvinění z kolaborace, na poválečný život. Zbyl mu po ní ale hořký úsměv, herečka totiž později knihu zpochybnila, s tím, že šlo jen o marginální klábosení u vína a leccos je jinak… Vyšlo také CD Případ Lída Baarová s autentickým záznamem jejich hovorů, které vedli ve španělském Alicante v roce 1982.

Švandovo divadlo uvedlo před devíti lety vynikající inscenaci Martiny Kinské Pankrác '45 s podtitulem „casting na popravu“, v níž autorka svedla do jediné cely pankrácké věznice pět žen: mimo jiné Adinu Mandlovou, Hanu Krupkovou (spolupracovnici parašutistů ze SILVER A) a Lídu Baarovou.

V roce 1995 o ní natočila krátký film Sladké hořkosti Lídy Baarové Helena Třeštíková, v hraném snímku Filipa Renče Lída Baarová (2016) ji ztvárnila Táňa Pauhofová. Vznikl i německý šestidílný seriál Hitlerovy ženy (2001), kde má Baarová své místo. I když o svém vztahu k Hitlerovi i Goebbelsovi vypovídá trochu jinak než pro česká média…

Touha hrát

Její sebestřednost a touha hrát byly silnější než morální zásady. Byl to nejspíš i důvod, proč kývla na účast v druhém dokumentu Heleny Třeštíkové Zkáza krásou – ačkoli pel jejího půvabu i mládí v tu dobu čas krutě setřel. Při první (neohlášené) návštěvě v Salcburku sice režisérku vyhnala, nakonec ale vášeň pro kameru zvítězila.

Byly to její finální chvíle slávy a Baarová si je nenechala ujít. Navzdory vráskám, životní hořkosti a lahvi becherovky, která jí v tu dobu dělala častou společnici. Padla i otázka, čeho nejvíc lituje. Nebyl to vztah s Goebbelsem ani styky s Hitlerem. Byla to „promarněná šance točit v Hollywoodu“… Herečku nezapřela ani v posledních minutách před kamerou.