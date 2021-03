Liga spravedlivých má už zase napilno. Batman a Wonder Woman jsou zpátky

Partička udatných supermanů je zpět. A opět hodlá spasit svět. Novou adaptaci příběhů z komiksů DC a Superman (jež známe i ze série filmů Liga spravedlivých) natočil Zack Snyder, zasvěcený už dříve do tohoto fiktivního světa - v roce 2017 chystal stejný snímek do kin, nakonec ale z projektu kvůli neshodám s producenty odstoupil. Patrně i proto se snímek pro HBO jmenuje Liga spravedlnosti Zacka Snydera, aby bylo jednou pro vždy jasné, kdo je pod ním podepsaný… Od včerejška je novinka k vidění na HBO GO.

Liga spravedlnosti Zacka Snydera | Foto: HBO