Už jste výsledek vaší práce viděla? Ne. Ale jsem na to hrozně zvědavá. Scénář byl vtipný, natáčení extrémně rychlé. Po výtvarné stránce je to nádherné, myslím, že tady ještě nic podobného nebylo. Režisérem Revíru (Televize Seznam jej bude uvádět od 25. března) je Luboš Svoboda, což je člověk, kterého znám pětadvacet let. Myslím, že si ho nikdo nesplete, nezapomene na něj, protože je výrazný tím, že je chytrý, vtipný a že je to úplný blázen. Tento koktejl všech možných aspektů ve mně onu zvědavost probouzí.

Jde ryze o komedii?

To bych neřekla. Revír není dělaný jako tupá komedie. Vychází z nejrůznějších situací, které nejsou vždycky vtipné. Tím ale nechci zase říct, že by v něm nešlo o humor. To vůbec ne. Tvůrci jen v tomto slova smyslu netlačili na pilu.

David Matásek: Názory chlápků s puškami na zádech by se neměly tříštit

V Revíru ztvárňujete postavu, která se trošku vymyká představě o vesnické holce…

Ano. Moje Tereza je strašně hravá žena, která má krámek s videopůjčovnou. Je zamilovaná do Rudyho, jehož hraje můj muž David Prachař, což je taky slušný magor. Myslím tím samozřejmě Rudyho. S Terezou si rádi sehrávají různé scénky z oblíbených filmů a mají to tak i v erotických záležitostech. Musím říct, že to bylo hrozně zábavné. Nikdy jsem nic takového nehrála a strašně mě to bavilo. No, takže z Terezy se nakonec vyklubala docela zajímavá postava, která je výrazná i svým outfitem. Chtěla jsem, aby měla černé vlasy, aby nevypadala jako já. To mi na začátku natáčení Luboš slíbil, ale nakonec to asi u produkce neprošlo, což mě mrzelo. Dopadlo to tak, že Tereza má pod mými světlými vlasy napletené tmavé copánky. Něčím udává vesnickou módu, ráda se šperkuje. S výtvarnicí kostýmů jsme si říkaly, že je to taková stará Avril Lavigne.

Herecký pár Linda Rybová a David PrachařZdroj: Deník/ Michal Fanta

Jaké vlastně je hrát s životním partnerem choulostivé situace? Má to nějaké záludnosti, výhody?

Už jsem na to mnohokrát odpovídala a občas se mi to vrací, když říkám, že to ráda nemám. Ale nemyslím tím, že bych s Davidem nerada hrála. Tak to vůbec není. Jen prostě hůř snáším, když představujeme manželský nebo milenecký pár, protože to potom svádí k zaměňování s naším soukromím. Je blbé to oddělit, zvlášť v některých současných seriálech, ale v případě Revíru je náš vztah tak ujetý, vyšinutý, mimo realitu, až je to celé vlastně trošku jako divadlo. Takže nebyl žádný problém, naopak mě tobavilo. Tím, že se dokonale známe a věříme si, umíme se dohodnout na tom, jak tu kterou situaci co nejlépe zahrát.

Vaši seriáloví kolegové, jimiž jsou vedle Davida Prachaře například David Matásek nebo Ondřej Pavelka, říkají, že si natáčení mimořádně užili. Že to byl takový letní tábor. Vnímáte to stejně?

Ano, pionýrák… Natáčeli jsme ve vesničce Skřivaň ve Středočeském kraji, kluci tam byli pořád. I tam spali a tak. Všechny to bavilo, protože to bylo opravdu jiné. Osobně jsem na place strávila jen osm dní, ale vždycky, když jsem tam ráno přijela, fakt to vypadalo jako ve vojenském táborovém ležení. Bylo tam strašně moc lidí a všichni se různě vzbouzeli, odněkud vylézali a tak… Myslím, že tam občas byli, i když nemuseli.

David Prachař: Víc než z divadla jsem unavený z blbých lidí

Jste zvědavá na ohlasy?

Ani ne, moc se tím nezabývám. Víc mě zajímá, jak to celé bude vypadat, protože si to zatím nedovedu dost dobře představit. Ale faktory, o kterých jsem se zmínila, nahrávají pocitu, že půjde o mimořádnou věc z několika hledisek. Zejména toho výtvarného.

Jste i hojně obsazovaná divadelní herečka. Čeká vás na jevišti něco nového?

V Divadle Palace hrajeme s Hynkem Čermákem Africkou královnu. Snad už čtrnáct let, po covidu jsme se k ní rádi vrátili. Na téže scéně vystupuju ještě v inscenaci hry Miláček Anna, kterou uvádíme taky tak dlouho. No a s Verzemi účinkujeme v Divadle v Celetné. Nově jsem tam pracovala na Vášnivosti, kterou režíroval Thomas Zielinski. Vlastně můžu říct, že Tereza z Revíru je pozoruhodná bytost, ale holka z Vášnivosti je ještě úplně jiný kalibr. Tak trochu Joker v sukních. Jistá situace, myslím tím nevěra ze strany jejího muže, ji dožene k tomu, aby ji vyřešila způsobem, který je naprosto nebývalý. To jsem si ani nedovedla představit. Ta hra je jinak velmi napínavá, má několik překvapivých zvratů. Premiéru jsme měli před rokem. Řekla bych, že je pro mě tím nejzásadnějším kusem, nic těžšího jsem po textové, psychické i fyzické stránce nikdy nehrála.

Děti Nagana s Čermákem a Brouskem zdařile oživují český rodinný film

Ve Verzích se navíc schyluje ještě k další věci…

Ano, zkouší se Barcarole – Rozptýlení, což je taková pozoruhodná věc. Součástí divadelního projektu je totiž i krátký film Barcarole, který natočil Igor Chmela a jeho projekce proběhne po krátké přestávce. Snímek měl mimochodem premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a teď je i nominovaný na Českého lva. V inscenaci v Igorově režii bude hrát část lidí, kteří účinkují i ve zmiňovaném snímku. Tedy Lenka Vlasáková, Jan Dolanský nebo Vlasta Peterková. Bude to zajímavé. Premiéra je naplánovaná na duben.

Z televizních seriálů vás uvidíme nejen v Revíru, ale i v Zákonech vlka, které mají být jednou z vlajkových lodí nové streamovací videoslužby Prima+. O co v nich půjde?

Jedná se o tajemnou detektivní love story, která sleduje příběh někdejšího kriminálníka Roberta v podání Stanislava Majera, kterého shoda okolností po propuštění z vězení přivede na druhou stranu zákona. Ocitá se v zapadlé vesnici v pohraničí, s níž jej spojuje nejen osudový vztah se Sárou, kterou hraju, ale i nedořešené záležitosti z minulosti. Seriál režíroval Marek Najbrt podle scénáře Roberta Geislera a Gabriely Erleové. Věřím, že půjde o poutavou záležitost.